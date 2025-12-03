Girona es converteix en punt de trobada del talent empresarial femení
La segona edició de la Fira de Dones i d’Empresàries de Catalunya aplega unes 120 persones
L'Auditori Josep Irla de Girona ha estat aquest dimarts l'escenari de la segona edició de la Fira de Dones i d’Empresàries de Catalunya, que ha aplegat unes 120 persones al llarg del dia. L’esdeveniment, organitzat per AFRICAT (Associació Africana i Catalana de Cooperació), ha reunit dones de diversos àmbits professionals amb l’objectiu de compartir experiències, establir contactes i reflexionar sobre el paper de les dones en l’empresa, la política, la ciència, l’art i el teixit social.
La inauguració institucional ha anat a càrrec de l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, i de la secretària general del Departament d’Igualtat i Feminisme i presidenta de l’Institut Català de les Dones, Sònia Guerra. El matí s’ha estructurat en dues taules rodones. A la primera, sota el títol "Trencant els estereotips: les dones en l’art, la ciència i la política" hi han participat, entre d’altres, la vicealcaldessa Gemma Geis, que ha recordat episodis de la seva trajectòria com quan se li van adreçar com a "nena" sent consellera de Recerca i Universitats, i l’artista i enginyera civil Rajae Qarrou, que ha explicat la seva decisió de deixar un alt càrrec en una empresa per dedicar-se a l’art i "ser més feliç".
La segona taula del matí, "Sinergies femenines a Catalunya: empreses, associacions i xarxes", ha posat el focus en la cooperació. La fundadora de By Lau Events & Decor i cofundadora d’Emprenedona, Laura Prat Merino, ha apel·lat a l’acció preguntant-se "què hi perds per apostar per allò que t’agrada, que et motiva i et fa feliç?". Rosa Duran, presidenta de Girona Guide Services – GIGS, ha defensat la importància d’anar plegades amb el missatge "ajuntem-nos. Pensem juntes i endavant sempre", mentre que Huma Jamshed, presidenta d’ACESOP, ha denunciat el "control patriarcal" i ha reclamat que les dones no quedin reduïdes al rol de cuidadores.
A la tarda, la Fira ha continuat amb una taula sobre "Conciliació família-treball amb mirada de dones", en què s’han exposat les limitacions estructurals que afronten les dones a l’hora de compaginar la vida laboral i personal. La regidora d’Igualtat i Justícia Social de Girona, Aminata Sabaly, ha assenyalat que "el sistema patriarcal et posa uns límits que per trencar aquest sostre de vidre passa per moltes renúncies", mentre que l’empresària Sílvia Castelló, fundadora i directora de Qstura, ha defensat que "cuidar-nos entre nosaltres seria una part d’humanitzar tot això, i entre les dones també". La darrera taula, dedicada al diàleg intergeneracional, ha servit per contraposar mirades de diferents edats sobre com es viu avui la igualtat de gènere i quins reptes continuen oberts.
La jornada s’ha tancat amb una actuació musical en directe de Marga Mbande i la cloenda institucional a càrrec de Mònica González Trapero, directora dels Serveis Territorials del Departament d’Igualtat i Feminisme a Girona. Segons l’organització, la Fira aspira a consolidar-se com “un espai de referència per a l’empoderament femení i l’emprenedoria” i a mantenir-se com un punt de trobada estable per a dones d’arreu de Catalunya que vulguin compartir projectes, fer xarxa i reclamar canvis en clau d’igualtat.
