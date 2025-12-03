L'enginyer Josep Verdaguer és guardonat amb el Premi a l’Excel·lència en Projectes
El gerent de la gironina Berenguer Enginyers rep el reconeixement per "la seva expertesa en el disseny i execució d’indústries agroalimentàries"
L'enginyer agrònom i gerent de la gironina Berenguer Enginyers, Josep Verdaguer, ha estat guardonat pel Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya (COEAC) amb el Premi a l’Excel·lència en Projectes.
Verdaguer ha estat reconegut per la seva trajectòria i la seva expertesa en el disseny i execució d’indústries agroalimentàries —com escorxadors, fàbriques d’embotits, indústries de plats preparats, pa i brioixeria—, segons explica el COEAC. "La seva tasca abasta tot el procés, des de la redacció del projecte fins a l’execució de les obres, oferint un servei integral i adaptant-se a les noves necessitats del sector i a les transformacions tecnològiques i reglamentàries. Alhora, s’ha reconegut especialment la qualitat tècnica i l’impacte social i econòmic dels projectes que ha liderat en els darrers anys", asseguren.
Els organitzadors dels guardons recorden que tot i treballar principalment a Catalunya, també desenvolupa projectes fora del territori. Entre els més destacats, ha participat en el disseny i la direcció d’obra d’una nova planta d’aliments preparats congelats a Sòria, en l’ampliació d’un assecador de pernils curats a Girona, en les millores tecnològiques i l’ampliació d’un escorxador porcí a Màlaga, així com en les instal·lacions d’una indústria dedicada a la preparació d’aliments vegetals frescos processats a Tarragona.
El lliurament del premi va anar a càrrec del delegat de Lleida, Domènec Vila, qui va presentar el guanyador i li va fer l’entrega de l’estatueta i diploma. Durant la seva intervenció, Verdaguer va destacar que "aquest guardó és un reconeixement compartit amb tot l’equip de Berenguer Enginyers, al qual vol fer extensiu el premi".
