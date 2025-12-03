Logisfashion obre un centre logístic a Celrà per impulsar l'expansió de Nude Project
La marca de roba ocuparà inicialment el 70% del nou espai
Les noves instal·lacions se sumen als 23.000 metres quadrats que Logisfashion té a Riudellots de la Selva
Logisfashion ha reforçat la seva presència a les comarques gironines amb l’obertura d’un nou centre logístic a Celrà, una instal·lació modular de 7.000 metres quadrats destinada principalment a donar resposta al creixement de la marca de moda Nude Project. Segons la companyia, aquesta ampliació permetrà "acompanyar l’expansió" de la marca, que ocuparà inicialment el 70% del nou espai.
El nou centre se suma als 23.000 metres quadrats que Logisfashion ja opera a Riudellots de la Selva i permetrà reorganitzar i fer més eficients les operacions logístiques a la demarcació. Amb aquesta obertura la multinacional especialitzada en logística per al sector de la moda, la bellesa i el lifestyle arriba als 50.000 m² de superfície operativa a Catalunya.
Més de mig milió de peces
Les instal·lacions de Celrà es van posar en marxa al novembre, just abans de la campanya de Black Friday i Nadal. Nude Project ja hi ha traslladat més de mig milió de peces des del seu magatzem de Riudellots, també gestionat per Logisfashion, amb l’objectiu de garantir la capacitat necessària per al creixement previst el 2026.
L’operació ha estat liderada per Luis Nofuentes, Logistic Manager de Nude Project, i Jordi Oliveras, Site Manager de Logisfashion. Totes dues empreses destaquen que la coordinació entre equips ha permès executar el trasllat amb èxit i "reforçar la relació estratègica" que mantenen.
El nou centre ofereix, a més, opcions d’expansió immediata. Al costat de les naus actuals hi ha disponibles 10.000 m² addicionals que permetrien absorbir nous projectes de Nude Project o d’altres clients en cas necessari.
Solucions "més competitives"
La companyia recorda que Girona és per a Logisfashion un enclavament logístic clau. El director general de l’empresa a Espanya, Israel Rodríguez, afirma que la demarcació és "una porta per a la distribució eficient cap a tota Europa" i que la seva ubicació "permet optimitzar temps, reduir costos i oferir solucions més competitives".
Logisfashion opera actualment deu naus a l’Estat i treballa amb marques de moda de "creixement sostingut" com TwoJeys, PdPaola, The Animals Observatory o Blue Banana, així com amb firmes consolidades del sector retail com C&A, Castañer o Tommy Hilfiger. Amb el nou centre de Celrà, l’empresa assegura que vol adaptar-se "al dinamisme del mercat" i oferir una logística "més flexible" i preparada per evolucionar al ritme dels seus clients.
