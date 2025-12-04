Els allotjaments del Pirineu gironí preveuen ocupacions de fins al 95% el pont de la Puríssima
Vallter i Vall de Núria reben els primers esquiadors amb "bones perspectives" i amb un 21% i un 30% de pistes obertes
La nevada dels últims dies i les temperatures baixes fan preveure "molt bones perspectives" d'ocupació als allotjaments del Pirineu gironí, amb una previsió del 85% al Ripollès i un 95% de reserves. Així ho ha afirmat el director del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Norbert Bes, en un acte a Vallter que ha servit per donar el tret de sortida de la temporada d'esquí. L'estació més oriental del Pirineu ha obert aquest dijous amb un 21% de les pistes mentre que Vall de Núria ho ha fet amb un 30% obert. Des del patronat també han fet balanç de la temporada turística del Pirineu gironí, de gener a octubre d'enguany, amb 1,9 milions de pernoctacions, un 4% més que fa un any.
La neu ha donat la benvinguda aquest dijous als primers esquiadors de Vallter, que s'han trobat una estació amb "tot a punt". Segona la seva directora, Patrícia Torres, tota la zona de debutats es troba en una situació "immillorable" i detalla que també s'ha pogut obrir la zona de trineus amb tres remuntadors i dues cintes transportadores. Les baixes temperatures han permès fabricar més neu i tenir un 21% de la superfície esquiable. "Aquesta Puríssima esperem una bona acollida de visitants", ha assegurat.
Entre les novetats, hi ha la celebració del 50è aniversari de l'estació amb actes com una ruta "històrica" i una baixada de torxes. Totes les estacions d'FGC han incorporat aquesta temporada un nou sistema d'abonament, el FlexiPass. Es tracta d'una targeta que funciona seguint el sistema de teletac i que dona més llibertat als usuaris. Amb una subscripció anual, es podrà accedir directament a qualsevol de les sis estacions de FGC. Per ser el primer dia, a més, els esquiadors han pagat un preu reduït de 6 euros. "Ho hem volgut aprofitar", ha afirmat la Martina, que ha vingut de Banyoles amb una seva amiga. "Està començant a nevar, no ens ho esperàvem", ha afegit la Carla.
Amb l'obertura de pistes de Vallter i Vall de Núria -ha estrenat un espai panoràmic i punt d'observació- es completa l'arrencada de la temporada a les pistes gironines. La Molina ja ho va fer el cap de setmana passat i Espot, Port Ainé i Boí Taüll obriran també a partir d'aquest dijous amb un total de 64 pistes i més de 60 km esquiables en total.
Ocupacions de fins al 95% aquest pont
"Comencem la temporada amb millors condicions que la temporada passada, que gairebé no hi havia neu", ha assegurat el director del Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Al Ripollès, els establiments hotelers, apartaments turístics regulats, cases de turisme rural i els càmpings que es troben oberts preveuen una ocupació del 85 % per la Puríssima i del 65 % per les festes de Nadal.
A la Cerdanya, les reserves per als dies 6, 7 i 8 de desembre se situen en el 95 %, mentre que pel període del 26 al 31 de desembre es troben entre el 80 % i el 95 %. S’espera que els hotels i els restaurants treballin amb normalitat i a bon ritme.
Durant l'acte a Vallter, el patronat també ha fet balanç de l'ocupació turística del Pirineu de Girona, que engloba Garrotxa, Ripollès i Cerdanya. Les dades provisionals d’ocupació turística "capgiren la tendència desfavorable" dels darrers tres exercicis després de la pandèmia. De gener a octubre del 2025, les comarques han rebut 837.273 visitants que han generat 1.861.363 pernoctacions, un 4% més que en el mateix període del 2024, segons dades de l'Observatori de Turisme d'Eurocat. La destinació disposa de gairebé 20.000 places d’allotjament regulat i manté una mitjana d’estada dels turistes de 2,12 nits. Per mercats, el públic català, estatal i francès són els principals visitants a la zona.
Pel que fa a la temporada d’esquí 2024-2025, les estacions gironines van tancar amb prop de 785.104 usuaris, recuperant així l’afluència de visitants i millorant notablement els resultats de la temporada anterior.
L'acte que s'ha celebrat a Vallter ha comptat també amb representants de FGC, Generalitat, alcaldes, Consell comarcal i membres del sector turístic.
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l'abdomen d'una pacient
- Els Bombers alliberen un nadó tancat dins d'un cotxe a Girona
- Aviació Civil atribueix a un gir sobtat del vent l'accident d'un globus aerostàtic a Olot, que va deixar tres ferits
- «Em dona igual» el català
- Aquesta és la botiga gironina que ofereix fuets amb una vintena de sabors
- Vídeo: Un home orina a les portes d'un bar de Girona a ple dia i discuteix amb el propietari
- Jordi Viñas (ERC) deixarà l'alcaldia de Salt en els propers dies
- La gironina a qui no deixen ser ballarina professional perquè va en cadira de rodes