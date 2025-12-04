Els càmpings gironins preveuen contractar uns 200 estrangers per cobrir la manca de personal
El president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra, anuncia que el personal arribarà de l'Amèrica Llatina
L'Associació de Càmpings de Girona busca solucions per combatre la manca de personal en el sector. El president de l'entitat, Miquel Gotanegra, ha anunciat aquest dijous que treballen per contractar treballadors estrangers en origen, com una de les fórmules per captar i retenir talent.
Els càmpings calculen que necessitaran incorporar entre 200 i 250 persones per a la propera temporada. Segons Gotanegra, el personal arribarà de l'Amèrica Llatina. De fet, ja treballen per avançar en aquesta línia amb països com Xile, Perú o Hondures.
