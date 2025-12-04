Cases rurals a Girona: aquesta és la disponibilitat per Nadal i Cap d'Any
Des del sector apunten que cada vegada més famílies i grups d’amics trien aquest tipus d’allotjament per passar-hi les festes
Les festes de Nadal i Cap d’Any també es viuran enguany des de moltes cases rurals de les comarques gironines. Cada vegada més famílies i grups d’amics trien aquest tipus d’allotjament per celebrar-hi alguns dels dies més assenyalats del calendari, i això ja es nota en les reserves.
Pel que fa a les dates de Nadal i Sant Esteve, l’ocupació actualment se situa entorn del 50% a les cases rurals gironines. Segons Turisme Rural Girona, en els darrers anys s’ha detectat un augment de les reserves en cases de lloguer complet per aquests dies, ja que molts grups familiars opten per reunir-se lluny de la ciutat, en un entorn tranquil i envoltat de natura.
De cara a Cap d’Any, les dades són encara més positives per al sector: a dia d’avui, l’ocupació ja arriba aproximadament al 90% i les previsions apunten que moltes cases assoliran el ple a mesura que s’acosti la data. Des de l’entitat destaquen que enguany les reserves es tanquen amb menys antelació que altres anys, fet que deixa encara un petit marge per a les reserves d’última hora, sobretot fora de les zones més demandades.
Optimisme pel pont de la Puríssima
Pel que fa al pont de la Puríssima, les previsions també són optimistes, especialment a les zones d’interior i Pirineu, on l’ocupació ja se situa al voltant del 95% i es preveu que el cap de setmana llarg "ratllarà el ple". En canvi, a la Costa Brava l’ocupació prevista per aquests dies se situa al voltant del 45%.
Els establiments associats a Turisme Rural Girona assenyalen que, tant per al pont com per a les festes de Nadal, hi ha un major nombre de reserves en cases de lloguer complet que no pas en cases per habitacions, una modalitat que acostuma a reservar-se encara més a última hora. Per al pont de la Puríssima, la mitjana d’estada serà de tres nits i les nits amb més ocupació seran les de divendres i dissabte.
