El Hub Salut i Benestar de la Cambra de Girona reforça la cooperació amb institucions mexicanes
La Cambra ha establert acords per començar a treballar cinc projectes conjunts amb els principals actors de Guadalajara en l’àmbit de la salut i el benestar
El Hub Salut i Benestar de la Cambra de Comerç de Girona està portant a terme una missió institucional a Guadalajara (Jalisco, Mèxic) amb l’objectiu d’enfortir aliances estratègiques en els àmbits de la salut, la innovació tecnològica i la internacionalització empresarial. L’agenda de treball ha estat dissenyada conjuntament amb la Cámara de Comercio de Guadalajara i el Govern de Jalisco.
La delegació de la Cambra ha estat encapçalada pel seu president, Jaume Fábrega, i integrada per Jaume Guardia (vicepresident i responsable d’Indústria), Eduard Torrent (director) i David Coromina (director del Hub Salut i Benestar), amb l’assessorament de Santiago Espot. A diverses trobades també s’hi han sumat Laura Romero Zueck, Directora General de Comerç Exterior del Govern de Jalisco, i Yolanda Sánchez, vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Guadalajara.
Durant la missió, la delegació gironina ha mantingut reunions amb la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), el Clúster Mèdic, el Clúster d’Enginyeria Biomèdica, el centre tecnològic CIATEJ, la Secretaria d’Innovació del Govern de Jalisco, la Universitat de Guadalajara (UdG) i empreses líders com ONE CLINIC, INFINITO Digital Transformation, PLEXUS i INSULET, així como representants del sector dels dispositius mèdics de CANACO.
El president de la Cambra, Jaume Fábrega, ha subratllat que “Guadalajara és un dels ecosistemes més dinàmics de Mèxic en salut i innovació. Estem establint un pont estable que generarà oportunitats reals per al teixit empresarial de Girona.”
El director de la Cambra, Eduard Torrent, ha remarcat que la missió “reforça la presència internacional de la Cambra i obre la porta a projectes d’alt valor afegit amb institucions mexicanes.” El vicepresident i responsable d’Indústria, Jaume Guardia, assegura que, per a la indústria gironina “aquestes trobades representen noves opcions de col·laboració en tecnologia, dispositius mèdics i processos d’innovació i una oportunitat per diversificar mercats i incrementar competitivitat”.
Per la seva banda, el director del Hub Salut i Benestar, David Coromina, ha destacat que a Mèxic han connectat amb “un ecosistema de salut i tecnologia de primer nivell” i han establert acords per “començar a treballar cinc projectes conjunts amb els principals actors de Guadalajara en l’àmbit de la salut i el benestar, un pas clau per consolidar col·laboracions estratègiques de llarg recorregut”.
