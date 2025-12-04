Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Barcelona tindrà un nou vol directe amb Ciutat de Mèxic

Operaran sis vols setmanals

Avions de la companyia Aeromexico.

Avions de la companyia Aeromexico. / ACN

G. B. / ACN

Ciutat de Mèxic

Al Palau de la Generalitat s’han plantejat el repte que Catalunya guanyi presència a Mèxic, però el president Salvador Illa vol concrecions i per això posarà sobre la taula totes les facilitats, també logístiques. Aquest dimecres, després d’haver-se reunit amb una cinquantena d’empresaris mexicans i catalans amb presència estable al país centreamericà, Illa va oficialitzar que Barcelona comptarà amb una nova línia directa amb Ciutat de Mèxic, que operarà Aeroméxico amb sis vols setmanals a partir del 26 de març del 2026, cosa que mobilitzarà unes 3.000 persones a la setmana.

L’aerolínia ja havia connectat les dues capitals entre el 2007 i el 2012, un període en què va transportar més de 160.000 viatgers. La seva tornada s’afegeix a les operacions diàries d’Emirates, que actualment ofereix l’únic vol directe entre Barcelona i Ciutat de Mèxic. Amb la incorporació d’Aeroméxico, la freqüència es doblarà i quedarà fixada en dos vols diaris cada dia, tret dels dimarts. Ara com ara, el vol es mantindrà fins al 24 d’octubre del 2026.

La connexió amb Guadalajara

A banda dels nous vols a Ciutat de Mèxic, el viatge del president de la Generalitat a Mèxic ha servit també per obrir la porta a una nova connexió entre Barcelona i la ciutat de Guadalajara. Es tracta d'una petició directa del governador de l'estat de Jalisco, Pablo Lemus, que Illa veu també amb bons ulls.

