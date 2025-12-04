MOBILITAT
Barcelona tindrà un nou vol directe amb Ciutat de Mèxic
Operaran sis vols setmanals
G. B. / ACN
Al Palau de la Generalitat s’han plantejat el repte que Catalunya guanyi presència a Mèxic, però el president Salvador Illa vol concrecions i per això posarà sobre la taula totes les facilitats, també logístiques. Aquest dimecres, després d’haver-se reunit amb una cinquantena d’empresaris mexicans i catalans amb presència estable al país centreamericà, Illa va oficialitzar que Barcelona comptarà amb una nova línia directa amb Ciutat de Mèxic, que operarà Aeroméxico amb sis vols setmanals a partir del 26 de març del 2026, cosa que mobilitzarà unes 3.000 persones a la setmana.
L’aerolínia ja havia connectat les dues capitals entre el 2007 i el 2012, un període en què va transportar més de 160.000 viatgers. La seva tornada s’afegeix a les operacions diàries d’Emirates, que actualment ofereix l’únic vol directe entre Barcelona i Ciutat de Mèxic. Amb la incorporació d’Aeroméxico, la freqüència es doblarà i quedarà fixada en dos vols diaris cada dia, tret dels dimarts. Ara com ara, el vol es mantindrà fins al 24 d’octubre del 2026.
La connexió amb Guadalajara
A banda dels nous vols a Ciutat de Mèxic, el viatge del president de la Generalitat a Mèxic ha servit també per obrir la porta a una nova connexió entre Barcelona i la ciutat de Guadalajara. Es tracta d'una petició directa del governador de l'estat de Jalisco, Pablo Lemus, que Illa veu també amb bons ulls.
