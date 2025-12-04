MOBILITAT
Les noves ajudes a la compra del cotxe elèctric es donaran als concessionaris
El nou pla inclou, entre altres partides, una dotació directa de 400 milions d’euros per als compradors
David Page
El Govern i la indústria de l’automoció s’uneixen per posar en marxa una estratègia conjunta per impulsar al màxim el sector del motor els pròxims anys i orientar-lo a la fabricació i venda de vehicles elèctrics com la seva gran oportunitat de futur. El president del Govern, Pedro Sánchez, va aprofitar la presentació del nou full de ruta per a la indústria de l’automòbil per fer una defensa a ultrança del cotxe elèctric, per reivindicar la necessitat d’innovar i fabricar aquests vehicles a Espanya i per aconseguir que aquests cotxes elèctrics siguin, per fi, assequibles en el seu preu.
"Hem de trepitjar l’accelerador del cotxe elèctric", va sentenciar Sánchez davant directius de la indústria del motor en la presentació del Pla Espanya Auto 2030. "L’any 2050, tots els vehicles seran elèctrics. Els que avui reneguen del Pacte Verd, s’equivoquen. Espanya no donarà ni un pas enrere, perquè ens va la vida en això", va remarcar.
Sánchez va insistir en la necessitat d’emular la història dels antics Seat 600, que van servir per popularitzar la compra de cotxes a Espanya, i fer-ho ara amb la indústria del vehicle elèctric. "Necessitem fabricar cotxes que siguin assequibles per a la classe mitjana i treballadora. Sense costos competitius, allunyarem la classe mitja i treballadora del Pacte Verd".
Sánchez insisteix en la necessitat de fabricar models assequibles
A tall d’incentiu, el president del Govern va anunciar el llançament d’un nou pla d’ajudes directes a la compra de cotxes elèctrics. El nou Pla Auto Plus, dotat amb 400 milions d’euros en ajudes directes a la compra de vehicles elèctrics el 2026, estarà gestionat directament per l’Executiu central i no per les comunitats autònomes (com passava fins ara amb els successius plans Moves, que han acumulat problemes de gestió i retard en les entregues dels diners als compradors). Aquestes noves ajudes es donaran als concessionaris.
A més del nou programa d’ajudes directes, el Pla Espanya Auto 2030 comportarà la posada en marxa per part del Govern d’un paquet de mesures valorat en 1.280 milions d’euros per impulsar la demanda del vehicle elèctric a Espanya. Una altra de les mesures és una nova dotació de 580 milions per al Pla del Vehicle Elèctric i Connectat (Perte VEC), per millorar la innovació i la competitivitat.
Finalment, Sánchez va anunciar que l’any vinent des del Govern impulsaran el llançament d’un nou Pla Moves Corredors, amb 300 milions d’euros, que contribuirà al desplegament de punts de recàrrega a les carreteres on no hi ha aquesta infraestructura.
Un gegant de 120.000 milions
L’objectiu de l’estratègia dissenyada pel Govern i les patronals del sector del motor –capitanejades per l’associació de fabricants Anfac– és crear un gegant que aporti 120.000 milions a l’economia nacional (un 40% més que els 85.000 milions de valor afegit brut actuals) mentre es guanya autonomia i sobirania estratègiques en un moment clau de tensions econòmiques internacionals.
Espanya es marca com a objectius elevar la seva producció d’automòbils des dels 2,4 milions d’unitats fins als 2,7 milions el 2035; augmentar les exportacions des dels 2,2 milions de vehicles fins als 2,4 milions en una dècada; incrementar lleugerament les vendes domèstiques –tot i que no és l’ambició fonamental del pla– des dels 1,2 milions de matriculacions fins als 1,3 milions, i, com a mínim, mantenir l’ocupació en els nivells actuals d’uns 1,9 milions de treballadors.
"Això no va de vendre cotxes aquí. De cotxes sempre se’n vendran a Espanya. La pregunta és si volem ser un mercat en què es venguin cotxes o si volem produir-los", va remarcar Josep Maria Recasens, president d’Anfac i alt executiu de Renault.
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l'abdomen d'una pacient
- Els Bombers alliberen un nadó tancat dins d'un cotxe a Girona
- «Em dona igual» el català
- Aquesta és la botiga gironina que ofereix fuets amb una vintena de sabors
- Vídeo: Un home orina a les portes d'un bar de Girona a ple dia i discuteix amb el propietari
- La gironina a qui no deixen ser ballarina professional perquè va en cadira de rodes
- Aviació Civil atribueix a un gir sobtat del vent l'accident d'un globus aerostàtic a Olot, que va deixar tres ferits
- Un veí de la Garrotxa mor en una allau a Andorra