Una vintena d’empresaris es reuneixen a Palamós amb el president de la Diputació de Girona
L’impacte de la Ryder Cup i la importància de l’Aeroport de Girona han centrat gran part de la jornada
Una vintena d’empresaris membres del Ple de la Cambra de Comerç de Palamós han mantingut aquest dimecres una trobada de treball amb el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer.
La sessió, que ha comptat amb la presència del director dels Serveis Territorials d’Empresa i Treball de la Generalitat a Girona, Pau Rich, ha estat presidida pel vicepresident de la Cambra, Carles Arnall, i pel tresorer, Enric Gimeno, i ha començat amb una presentació de les diferents empreses assistents i una ronda oberta de preguntes i preocupacions del teixit empresarial.
El president de la Diputació ha iniciat la trobada explicant què és i què fa la institució, detallant les seves competències i el seu paper com a administració. Noguer ha assegurat que la Diputació centra bona part de la seva tasca en donar suport als ajuntaments, impulsar la cultura, l’esport i el comerç, i promoure el territori a través d’activitats, fires, productes excepcionals i accions per desenvolupar un turisme de més qualitat.
Ryder Cup i Aeroport de Girona
Gran part del diàleg amb els empresaris s’ha focalitzat en l’impacte de la Ryder Cup i la repercussió que tindrà per a les comarques gironines, així com en les accions de promoció que la Diputació deGirona realitza per potenciar l’Aeroport de Girona.
Noguer ha explicat que es treballa per aconseguir que l’aeroport disposi de vols durant tot l’any i amb connexions a grans capitals europees, una feina constant "de formiga", que any rere any consolida noves companyies i destinacions. Una línia estratègica essencial per a l’activitat empresarial i la competitivitat de Girona.
Una idea compartida pels empresaris ha estat la necessitat no només d’atraure més visitants, sinó d’aconseguir que vinguin persones que passen més dies, generen més despesa i valorin el valor afegit del territori: gastronomia, productes locals, serveis turístics de qualitat i espais per a trobades empresarials, expliquen des de la Cambra en un comunicat.
Un altre dels temes destacats ha estat la creixent manca de treballadors i de perfils formats en diversos sectors econòmics de la demarcació. S’ha posat en relleu la importància d’impulsar la formació dual, les col·laboracions amb centres educatius i les fires d’ocupació que connecten escoles, treballadors i empreses.
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l'abdomen d'una pacient
- Els Bombers alliberen un nadó tancat dins d'un cotxe a Girona
- Aviació Civil atribueix a un gir sobtat del vent l'accident d'un globus aerostàtic a Olot, que va deixar tres ferits
- «Em dona igual» el català
- Aquesta és la botiga gironina que ofereix fuets amb una vintena de sabors
- Vídeo: Un home orina a les portes d'un bar de Girona a ple dia i discuteix amb el propietari
- Jordi Viñas (ERC) deixarà l'alcaldia de Salt en els propers dies
- La gironina a qui no deixen ser ballarina professional perquè va en cadira de rodes