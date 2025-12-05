La Cambra de Girona impulsarà la participació de les pimes al model d'FP dual
El programa ofereix a les petites i mitjanes empreses la figura del tutor extern
La Cambra de Comerç de Girona s’ha sumat, amb l’impuls de la Cámara de España, la col·laboració de la Fundació Caixabank Dualiza, la Fundació Bertelsmann i amb el cofinançament del Fons Social Europeu+, al programa "Suport al Tutor de Pimes i Micropimes", una iniciativa dissenyada per facilitar la participació de les petites empreses en el nou model de Formació Professional (FP) dual.
El programa ofereix a les pimes la figura del tutor extern, un professional amb experiència que acompanya el tutor de l’empresa en diverses tasques: coordinació amb el centre educatiu, selecció i seguiment dels estudiants, suport en la planificació de l’aprenentatge i assistència en gestions administratives. Aquest acompanyament permet que les petites empreses assumeixin amb confiança el seu paper com a agents formatius, superant barreres històriques com la manca de personal, el desconeixement del procés o la burocràcia.
"Aquest és el segon curs escolar en què les pimes i micropimes han d’assumir un paper formatiu actiu en l'FP, i l’acompanyament als tutors és fonamental", explica José Luis Bonet, president de la Cámara de España. "Facilitar aquesta transició és clau per a l’èxit del model dual, especialment en un teixit empresarial com l’espanyol, on el 99,8% de les empreses són pimes".
Segons els impulsors, el programa ha demostrat la seva eficàcia: en l’edició 2025/2026, el 76% de les empreses participants no havia treballat abans amb FP dual. "Gràcies a l’acompanyament de tutors externs, aquestes pimes han pogut comprendre les seves obligacions com a agents formatius i accedir a eines i recursos que els faciliten la integració del model dual en el seu dia a dia", afirmen.
- Un policia municipal dispara contra un home que els atacava amb una serra a Girona
- Aviació Civil atribueix a un gir sobtat del vent l'accident d'un globus aerostàtic a Olot, que va deixar tres ferits
- Guillamino: «Tots els monjos de Poblet anaven a combregar: què havia de fer, jo?»
- Jordi Viñas (ERC) deixarà l'alcaldia de Salt en els propers dies
- Els Bombers alliberen un nadó tancat dins d'un cotxe a Girona
- Cinc empreses concentren el 30% dels porcs que es crien a Catalunya
- Un xoc frontal entre un tràiler i una furgoneta a l'N-II deixa un ferit crític
- Traslladen en avió medicalitzat a Anglaterra l'adolescent arrossegada per una onada a Lloret el novembre