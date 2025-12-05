«La construcció d’habitatge nou ha augmentat, però no és suficient per compensar el dèficit acumulat»
Una jornada sobre la situació del mercat immobiliari a Girona destaca que el sector continua en fase expansiva i que l'escassetat d'oferta tensiona els preus a l'alça
O.P.
L’Associació de Promotors de Catalunya (APCE), l’Ajuntament de Girona i CaixaBank van analitzar ahir la situació del sector immobiliari al municipi i les possibilitats que ofereix a les empreses promotores i constructores a les comarques de la província de Girona, en la sessió immobiliària, celebrada aquest matí a la Sala de reunions de CaixaBank Banca Privada a Girona. La jornada va aplegar nombrosos representants d’empreses promotores i constructores de Girona.
Josep Mª Gonzalez, director territorial de Catalunya de CaixaBank, va destacar algunes de les perspectives del sector davant un escenari econòmic "fràgil" i "marcat per les tensions geopolítiques, sostenibilitat de les finances públiques, guerra comercial i transició tecnològica". A partir de les dades l’informe de CaixaBank Research de perspectives econòmiques de 2026, González ha apuntat que el mercat immobiliari continua en fase expansiva, tot i que amb ritmes més moderats en comparació amb anys anteriors. També ha advertit que, tot i que "la construcció d’habitatge nou ha augmentat, no és suficient per compensar el dèficit acumulat des de 2021, que continua elevat en moltes províncies". Aquesta escassetat d’oferta, especialment en habitatge assequible i en règim de lloguer, manté la pressió sobre els preus. "Tot i que en termes reals els preus encara estan per sota dels màxims del cicle anterior, la tendència és clarament alcista i s’estén a més municipis", va afegir.
Els experts de l'entitat financera també apunten que el mercat immobiliari espanyol continua en fase expansiva, tot i que amb ritmes més moderats en comparació amb anys anteriors.
"La demanda es manté forta gràcies a factors com la creació d’ocupació, l’augment de la renda disponible, unes condicions de finançament favorables i el dinamisme demogràfic"
D'altra banda, APCE va presentar les dades del seu darrer informe que indiquen que el nombre d’habitatges que han començat a construir-se a la província de Girona durant la primera meitat de 2025 ha caigut un 0,3% respecte al mateix període de l’any anterior, fins a un total de 1.292 habitatges iniciats. Sí que augmenta la quantitat d’habitatges acabats durant el període, fins a 916 habitatges, un 3,4% més que l’any anterior, segons les dades compartides durant la jornada.
Al Gironès s’ha iniciat la construcció de 313 habitatges i s’han finalitzat altres 229 habitatges, una caiguda d’un 2,8% i 14,6% interanual, respectivament, mentre que a l’Alt Empordà ambdues xifres van a l’alça, amb un augment del 9,9% dels habitatges iniciats (188) i del 4,1% dels habitatges acabats (126).
El Baix Empordà ha registrat 437 habitatges iniciats, un 1,6% més, i altres 269 habitatges acabats, un 2,3% per sobre de l’any anterior, i a la Selva s’ha iniciat la construcció de 215 habitatges i s’han acabat altres 130 habitatges, ambdós molt per sobre del primer semestre de 2024.
En termes de compravenda, al Gironès s’han venut 414 habitatges nous i 899 de segona mà; a l’Alt Empordà es van registrar 94 compravendes d’habitatges nous i 1.596 de segona mà; al Baix Empordà s’han venut 395 habitatges nous i 1.155 de segona mà; i a la Selva, altres 315 i 1.221 habitatges, nous i de segona mà, respectivament.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un policia municipal dispara contra un home que els atacava amb una serra a Girona
- Aviació Civil atribueix a un gir sobtat del vent l'accident d'un globus aerostàtic a Olot, que va deixar tres ferits
- Guillamino: «Tots els monjos de Poblet anaven a combregar: què havia de fer, jo?»
- Jordi Viñas (ERC) deixarà l'alcaldia de Salt en els propers dies
- Els Bombers alliberen un nadó tancat dins d'un cotxe a Girona
- Cinc empreses concentren el 30% dels porcs que es crien a Catalunya
- Un xoc frontal entre un tràiler i una furgoneta a l'N-II deixa un ferit crític
- Traslladen en avió medicalitzat a Anglaterra l'adolescent arrossegada per una onada a Lloret el novembre