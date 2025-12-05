HABITATGE
L'empresa estatal d'habitatge oferirà contractes de lloguer de 75 anys
Cada inquilí llogarà casa seva per 14 anys, que podrà prorrogar fins a set vegades
Gabriel Santamarina
El Govern va presentar aquest dijous la nova empresa estatal d’habitatge que gestionarà tots els immobles residencials propietat de l’Administració General de l’Estat, entre els quals hi ha els 40.000 en propietat de la Sareb, a més d’altres d’entitats com Adif, Segipsa i Patrimoni de l’Estat. Es dirà Casa 47 i neix de l’antiga Sepes, que des de 1981 s’havia encarregat de la transformació de sòls logístics i residencials per vendre’ls a continuació.
El president del Govern, Pedro Sánchez, durant la clausura de l’últim congrés federal del PSOE el desembre del 2024, va anunciar la creació d’aquest propietari estatal, que un any després veu la llum. Casa 47 neix amb la idea de cobrir tot el cicle immobiliari, tant la tramitació urbanística i la urbanització dels sòls com l’edificació, lloguer i gestió dels pisos que es construeixin sobre aquestes parcel·les, que s’oferiran en règim de lloguer assequible.
La nova entitat s’anomena Casa 47, amb referència a l’article de la Constitució que garanteix el dret a un sostre digne
Isabel Rodríguez, ministra d’Habitatge i Agenda Urbana, va assenyalar que la creació de Casa 47 és un "pas endavant en la consolidació del cinquè pilar de l’Estat del benestar". "Avui presentem un gran avenç en les polítiques públiques d’habitatges del país. És d’aquells avenços que ja va protagonitzar en un altre moment de la història, que no té marxa enrere. Estem activant un nou servei públic i no hi ha marxa enrere. Hem aconseguit crear una empresa que gestioni tot el cicle de l’habitatge", va afegir.
Llarga durada
Una de les novetats de la nova entitat estatal d’habitatge és que oferirà als inquilins contractes de lloguer que tindran "una durada de fins a 75 anys, amb pròrrogues contínues cada 14 anys, sempre que es mantinguin la major part de les condicions d’accés", va assegurar Rodríguez. En definitiva, l’adjudicatari d’un immoble públic firma primer un contracte de 14 anys amb pròrrogues posteriors de set exercicis fins a arribar als 75.
"S’ha de blindar a qui viu als habitatges públics i garantir-los l’assequibilitat, però també s’ha de treballar en el concepte de la tranquil·litat", va matisar. La ministra, alhora, va garantir que els arrendataris no destinaran mai més del 30% dels ingressos a pagar la renda de l’immoble.
En un dossier enviat als mitjans de comunicació, la cartera ministerial explica que Casa 47 "no neix buida, sinó que gestionarà un ampli patrimoni des del primer minut". "La seva cartera es nodreix de la construcció pròpia, però també d’habitatges i sòls de l’Estat procedents d’altres ministeris, com Hisenda, Defensa i Interior, o de la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb o banc dolent), de la qual s’han recuperat més de 40.000 habitatges i 2.400 sòls amb capacitat per acollir 55.000 cases més que es posaran a disposició gradualment", assenyalen.
Tot i que tots aquests canvis s’hauran de consolidar en el Consell de Ministres de dimarts que ve, Casa 47 disposarà els pròxims mesos de 100 milions d’euros per comprar habitatges al mercat de propietaris privats. Aquest serà un programa semblant al que ja va engegar la Sepes fa un any dotat amb 25 milions i que tenia com a finalitat adquirir immobles per a afectats de la dana que va assolar la Comunitat Valenciana. Malgrat les bones intencions, aquest pla només va aconseguir comprar una trentena de cases, la major part a Aliseda, filial del fons d’inversió Blackstone, tal com va revelar El Periódico de Catalunya.
