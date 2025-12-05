PESTA PORCINA
Les pimes del sector porcí: «Haurem d'aguantar diversos mesos en pèrdues»
La cotització del porc cau per segona vegada aquesta setmana i se situa en el nivell més baix en quatre anys
La UE amplia la zona afectada per la pesta porcina però no inclou les comarques amb més producció
Sabina Feijóo / José Rico / O. Puig /Gabriel ubieto
El sector porcí català viu una de les setmanes més convulses des que es va introduir l’euro en les cotitzacions de mercat. La pesta porcina africana, que va irrompre de manera inesperada als voltants de Cerdanyola fa una setmana, ha castigat la cotització del preu del porc. Ahir, Mercolleida, llotja de referència, va rebaixar el preu 10 cèntims, que se sumen als 10 cèntims que ja va caure el preu dilluns. La cotització actual és la més baixa en quatre anys.
Aquest descens dels preus té com a objectiu alleujar els escorxadors: «És primordial seguir sacrificant els porcs i permetre que els escorxadors disposin de marge per treure carn a bon ritme perquè un dels problemes actuals és la seva capacitat de carn congelada, que està arribant al seu límit», va explicar ahir Miquel Àngel Bergés, director general de Mercolleida.
Respecte al mercat internacional, Corea del Sud es va obrir ahir a seguir important carn porcina procedent d’Espanya, però que altres països com Filipines han anunciat que no accepten la regionalització, com sí passa amb Xina, que representa el 42% de les exportacions nacionals de carn de porc fora de la Unió Europea.
Per entendre com es tradueixen en «l’economia real» aquestes variacions de la cotització, Bergés explica que cada cèntim que puja o baixa en les cotitzacions de Mercolleida equival a entre 1 i 1,2 milions d’euros a tot Espanya. Tenint en compte que Catalunya representa més del 40% de la producció nacional, «parlem d’un impacte econòmic d’entre 400.000 i 480.000 euros per cada cèntim només a Catalunya», assenyala. Amb una caiguda de 10 cèntims, l’impacte ronda els 12 milions d’euros a Espanya i prop de 5 milions a Catalunya.
Per a les pimes, amb uns costos de producció situats en 1,37 €/kg (segons dades disponibles al juny de 2025), el balanç ja és de pèrdues. «Ara mateix, les petites i mitjanes empreses del sector porcí estan en números vermells”, afirma Xavier Sarri, economista a EBS Consulting. Es tracta d’una petita consultora situada a Tàrrega (Lleida) que des de fa més de 20 anys dona suport fiscal i comptable a pimes del sector agrari. “El repte és veure com encaixaran aquestes pèrdues i durant quant temps es mantindran a la baixa aquests preus», explica.
L’impacte s’emmarca en un context en què el sector porta diversos mesos de caigudes en els preus. La cotització se situa prop de 70 cèntims per sota del màxim anual, registrat a principis de juliol, cosa que deixa un descens acumulat superior al 35%. Des d’Unió de Pagesos, el sindicat més representatiu del sector, atribueixen les caigudes a un augment dels sacrificis, «que genera més volum de carn al mercat», i a un debilitament del mercat internacional en plena guerra aranzelària. A això s’hi suma l’encariment del pinso, que durant el primer semestre d’aquest any va augmentar un 2,2%, tensionant encara més els marges.
I quines són les previsions?
La situació sanitària se superposa, a més, amb un factor estacional: l’acumulació d’oferta per Nadal i la posterior caiguda del consum. «Gener i febrer sempre són mesos complicats; s’hi suma la inflació, amb la pèrdua de poder adquisitiu després de les festes i un excés d’oferta. Les empreses sacrifiquen més porcs i això fa baixar el preu encara més. Passa a tot Europa». Per això, preguntat Bergés sobre una possible recuperació fins als 1,50-1,60 euros (preu objectiu per al sector), admet que, en el millor escenari, difícilment es produirà abans de la primavera.
Davant la situació, els principals sindicats del sector traslladen a aquest diari que l’ànim dels productors és d’ «expectació i preocupació”. El primer, «perquè les negociacions amb els països compradors estan en marxa i alguns -com la Xina- ja han confirmat que acceptaran la regionalització, prohibint només productes de la província de Barcelona», va explicar ahir Jordi Siscart, representant de JARC. I el segon, «perquè el mercat ja està reaccionant, i aquesta reacció és ferotge».
«L’estacionalitat de Nadal és un afegit, però les empreses hi estem acostumades, no és nou», va afegir Sarri. «La principal preocupació per a les pimes és el bloqueig de les exportacions en una comunitat [Catalunya] que exporta més del 50% del que produeix. No ens enfrontàvem a una cosa així des de fa, com a mínim, 15 anys».
Davant la incertesa, Unió de Pagesos demana als governs que articulin mesures de mercat per donar sortida als animals que es troben dins de l’àrea afectada: ajudes per retirada i destrucció o per emmagatzematge. Des de Mercolleida recorden que l’única eina comunitària prevista per al porcí és l’estocatge privat, que subvenciona els escorxadors per congelar la carn mentre no la puguin vendre.
Tanmateix, adverteixen dels límits del marc europeu: «Activar plans de sosteniment de preus és complicat per normativa comunitària. El que pot fer l’administració pública són plans d’ajuda a ramaders o industrials, però Brussel·les ha d’acceptar que no afectin la competència».
91 municipis
La Comissió Europea ha ampliat fins a 91 municipis el perímetre de zona infectada per la pesta porcina africana (PPA) a Catalunya, que la Generalitat havia establert inicialment en 72 poblacions. No obstant això, el Govern ha deixat clar que en aquesta vintena de noves localitats afectades no hi ha cap granja que se sumi a les que 39 que ja estan confinades des del divendres, per la qual cosa no s’agreuja l’impacte econòmic d’un brot que té ja 13 casos confirmats. Ahir es van detectar quatre nous senglars que han donat positiu, tots ells localitzats en els voltants dels anteriors focus i dins del perímetre de la zona considerada de major risc.
Brussel·les va publicar ahir la llista de municipis on s’hauran d’aplicar «mesures d’emergència provisionals» per a contenir la malaltia (que no pot contagiar-se a humans) fins al 28 de febrer de 2026 i destaca que, entre elles, no apareixen les comarques d’Osona i el Lluçanès, ni tampoc la zona de Lleida, que són precisament les principals zones productores de porcí a Catalunya.
En concret, la UE ha delimitat la zona afectada per l’aparició de la pesta porcina africana a vuit comarques de la província de Barcelona, que abasten 23 municipis del Vallès Occidental, 20 del Vallès Oriental, 27 del Baix Llobregat, 5 del Barcelonès, 10 del Maresme, 2 de l’Alt Penedès, 2 de l’Anoia i 2 del Bages. Espanya establirà de manera immediata una zona infectada de la pesta porcina africana que inclourà, com a mínim, aquestes àrees fins a febrer de 2026.
La Generalitat extrema les precaucions per a contenir el focus, pensant sobretot en el cap de setmana
El Govern ha doblat el nombre d’efectius desplegats a Collserola per a evitar que el brot de pesta porcina africana desbordi a altres territoris. El dispositiu d’agents passa de 500 a 1.000, una vegada s’han afegit cossos com els Bombers, amb la finalitat de blindar-se de cara al cap de setmana, segons va explicar el conseller d’Agricultura, Óscar Ordeig. En el radi de 20 quilòmetres definit com a perímetre diferents franctiradors s’han instal·lat en torretes per a anar abatent a senglars amb armes amb silenciador.
La Generalitat extrema les precaucions per a contenir el focus de contagi, pensant especialment en el cap de setmana -amb dilluns festiu- i evitar que algun passejant pugui tirar per terra els treballs de prevenció que s’han efectuat després de cinc dies de crisi sanitària.
Des de la Generalitat volen manar així una imatge de rigor de cara als mercats estrangers, amb els quals estan en joc fins a 1.000 milions d’euros a l’any en exportacions i una quantitat molt major si el virus es desborda. «El país s’hi juga molt», tal com ha anat repetint durant els últims dies el conseller i si el brot no desborda, ara mateix l’impacte econòmic seria «assumible», segons va valorar.
Tot i que les directrius generals de la Unió Europea per a la pesta porcina desaconsellen sacrificar senglars «fins que la corba epidèmica es consolidi», la intenció de les autoritats catalanes és realitzar un sacrifici massiu dels prop de 900 senglars que es calcula viuen al parc de Collserola. Els experts reconeixen que la possibilitat que s’estengui la pesta és alta, com a conseqüència de l’alta mobilitat dels animals. Malgrat que als països de l’est d’Europa la malaltia de la pesta porcina africana és endèmica i, per tant, està descontrolada, els experts apunten al fet que els animals contaminats podrien haver arribat des del sud. n
