HABITATGE
Continuaran pujant els preus de la vivenda? L'últim any s'han encarit un 12,8%
Comprar una casa és prop d’un 21% més car ara que en el pic més alt abans de l’esclat de la bombolla, el 2007
Gabriel Santamarina
El preu de la vivenda ha registrat en el tercer trimestre una pujada del 12,8%, un creixement històric i el segon més alt en xifres interanuals des del primer trimestre del 2007, quan es va arribar al preu màxim, segons les dades publicades aquest divendres per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Comprar una casa ara és ja prop d’un 21% més car que fer-ho abans de l’esclat de la bombolla.
El mercat més calent és el de la vivenda de segona mà, on les pujades interanuals (últims dotze mesos) ascendeixen fins al 13,4%,el percentatge més gran de tota la sèrie històrica de l’organisme públic. Mai aquest tipus de vivenda havia registrat augments tan alts, tot i que se situa només un 6% per sobre dels màxims assolits el setembre del 2007.
Al contrari, els preusde l’obra nova han mostrat una certa estabilització. Adquirir un immoble a estrenar era al setembre un 9,7% més costós que el mateix mes del 2024, però els creixements s’han alentit, és a dir, continua pujant, però a ritmes més moderats. Només en l’últim trimestre, els preus de la vivenda nova van augmentar un 0,6%, mentre a la segona mà un 3,3%.
Totes les comunitats registren pujades de preus
Segons les dades de l’INE, els preus de la vivenda van presentar pujades interanuals positives en totes les comunitats i ciutats autònomes en el tercer trimestre. No només això, sinó que el lloc on menys creix el cost de la casa és la Comunitat Foral de Navarra i ho fa en un 10,9%. Destacable també la presència en la part baixa del rànquing de Catalunya i el País Basc, segona i tercera regió on menys apugen els preus, respectivament, un 11,3% i un 11,6%.
En l’altre extrem se situa la Regió de Múrcia, la comunitat on més creix el mercat residencial en els últims dotze mesos, un 15%. Per darrere destaquen els augments d’Aragó (14,6%), Ceuta i Melilla (14,5%), Castella i Lleó (14,4%), Comunitat de Madrid (14,2%) i La Rioja (14,1%). En menor mesura –però per sobre de la mitjana nacional–, pugen els preus a Astúries (13,5%), Galícia (13,4%) i el País Valencià (13,2%).
Continuaran pujant els preus?
La gran incògnita al mercat és si en els pròxims trimestres els preus continuaran pujant al mateix ritme. Tots els agents confien que la vivenda continuarà encarint-se, principalment impulsada per un desequilibri entre l’oferta disponible i la demanda. «Aquests creixements s’accentuaran el 2025, sobretot, a les zones on la pressió de la demanda és més gran, com les grans capitals i zones costaneres, que tenen una gran capacitat d’atracció, exercint de pols d’atracció de moviments migratoris i de compradors estrangers», apunta María Matos, portaveu de Fotocasa.
