El conseller d’Agricultura durant la pesta porcina del 94: “S’hauria de donar barra lliure per eliminar senglars arreu”
Francesc Xavier Marimon recorda que es van haver de sacrificar prop d’1 milió d’animals en granges
Oriol Bosch (ACN)
L’exconseller d’Agricultura entre el 1992 i el 1999, Francesc Xavier Marimon, recomana al Govern donar “barra lliure” per eliminar senglars arreu de Catalunya donat el risc que suposen per propagar de formar ràpida la pesta porcina africana (PPA). Marimon va lidiar l’any 1994 amb el brot de pesta porcina clàssica que va afectar Catalunya i alguns punts de l’Estat. En una entrevista a l’ACN recorda que en aquella ocasió la crisi va ser molt important perquè es va donar en granges industrials amb el sacrifici de prop d’un milió d’animals. El sector va sortir reforçat gràcies a les ajudes que van arribar de la Unió Europea i l’exconseller Marimon recorda que l’aleshores president Jordi Pujol estava “absolutament implicat”.
Francesc X. Marimon ha explicat com va viure la crisi de la pesta porcina clàssica que va afectar granges de Catalunya, principalment a la demarcació de Lleida i a les comarques Centrals l’any 1994. La principal diferència del brot d’aquest 2025 va ser que es tractava d’una variant de la malaltia que tenia vacuna, però aleshores no estava autoritzada. També cal tenir en compte que ara només està escampada entre senglars, és a dir fauna salvatge, i fa 30 anys va entrar directament a les explotacions ramaderes.
Això no obstant, l’aleshores màxim responsable del Departament d’Agricultura explica que van actuar d’una manera “molt similar” a la que s’ha fet ara. Es van tancar les zones on hi havia granges afectades, però a més a més es va procedir al sacrifici i “enterrament immediat” dels animals. Van ser prop d’un milió de porcs sacrificats en uns 6 mesos que va durar la crisi. Marimon assegura que el sector es va “recuperar bé” d’aquella situació, sobretot perquè la Unió Europea (UE) “es va portar extraordinàriament bé” i el Ministeri d’Agricultura, amb l’aleshores titular Loyola de Palacio, també, tot i que el Govern va haver de fer un “esforç notable”. En concret, la UE es va fer càrrec del 50% dels porcs sacrificats i la resta a parts iguals entre l’Estat i Catalunya.
Marimon explica que el president Pujol li estava a sobre cada dia mentre durava la crisi. Li va repetir en reiterades ocasions que el sector havia de rebre ajuda per sortir-se’n d’aquesta situació. L’exconseller no amaga que va ser una “lluita dura” però gràcies a la col·laboració de tots els ramaders implicats i sobretot també els veterinaris “que van actuar d’una forma extraordinària”.
“La PPA és més complicada que la clàssica”
Francesc X. Marimon avisa que la PPA és més complicada que la clàssica, ja que el fet que es doni en fauna salvatge comporta una sèrie de moviments d’animals que no es poden controlar. A això cal afegir-hi que la població de senglars a Catalunya ha crescut exponencialment i, per tant, apunta que el primer que caldria fer és fer un “gran esforç” per reduir-la amb “barra lliure” per eliminar-los i tallar el focus d’infeccions. Malgrat tot, Marimon admet que per les notícies que li arriben creu que “s’està actuant correctament” des de la declaració del brot.
De fet, Marimon ha estat en contacte a través de missatges amb l’actual conseller Òscar Ordeig. No li ha donat cap instrucció perquè considera que està fent el correcte i només li recomana incidir encara més en la captura d’animals. Per això aposta per permetre la utilització de caixes de captura de senglars. És un sistema que permet caçar molts exemplars que s’atansen a la gàbia atrets pel menjar i s’hi queden atrapats.
D’altra banda, Marimon també critica que la gent “interactuï” amb la fauna salvatge. “Pot semblar molt simpàtic donar-los un tros d’entrepà, però això és dolent pel senglar i per nosaltres”. Demana que es respectin i els deixin estar com estan i insisteix a fer calar el missatge que, ara, Catalunya necessita una reducció d’exemplars.
Fa 30 anys el mercat d’exportació era “relativament limitat”
La setmana s’ha tancat amb una caiguda de 20 cèntims del preu del porc a la llotja de Mercolleida i les alarmes s’han disparat al si del sector productor. Marimon explica que al 94 no hi va haver cap gran caiguda de mercat perquè els preus de sacrifici estan fins i tot a la banda alta després de treure un milió d’animals de les granges.
S’ha de tenir en compte, però, que en aquell moment el mercat d’exportació de Catalunya era “relativament limitat”. S’exportava a Europa i part del nord d’Àfrica, però no a països asiàtics, per la qual cosa, “no hi va haver una gran afectació”. Marimon creu que el ministre Planas està “vetllant molt bé” per no perdre exportacions, però avisa que el tancament de determinats mercats comportarà pèrdues pels productors.
Per això avança que caldrà ajudar-los d’alguna manera a través d’alguna línia d’ajut “més o menys directa” que inicialment no cal que sigui molt important, però sí que hauria de servir per compensar la gent que es vegi obligada a buidar granges, si s’arriba a donar el cas.
