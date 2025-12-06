L'OCDE adverteix que l'efecte total dels aranzels de Trump "encara ha d'arribar" mentre el comerç global es desinfla
L'organització apunta que l'economia global encara "resisteix", però anticipa un menor creixement en el futur
Brussel·les - L'organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) adverteix que l'efecte total dels aranzels impulsats pel president dels Estats Units, Donald Trump, "encara ha d'arribar". No obstant això, també apunta que el comerç global comença a desinflar-se i que es preveu que aquesta tendència a la baixa es mantingui a mesura que entrin en vigor noves mesures aranzelàries. Malgrat les tensions comercials, l'OCDE també apunta, en el seu informe sobre perspectives econòmiques publicat aquest dimarts, que l'economia global encara es manté "resistent". I si bé manté en el 3,2% la previsió de creixement per a l'economia global aquest 2025, també anticipa una desacceleració de cara al 2026 (2,9%).
"L'economia global s'ha mantingut resistent aquest any, malgrat les preocupacions sobre una desacceleració més accentuada arran de l'increment de les barreres comercials i la considerable incertesa política"
Segons l'organització, l'activitat econòmica s'ha mantingut gràcies a les compres anticipades de les companyies vinculades al comerç internacional, les quals han aprofitat els seus marges empresarials per absorbir l'impacte inicial dels aranzels.
No obstant això, els intercanvis comercials a escala global van començar a moderar-se durant el segon trimestre d'aquest any, tal com adverteix l'informe. En aquest sentit, l'OCDE espera que els nous aranzels comencin a traslladar-se al preu final del consumidor "de forma gradual", fet que comportaria una reducció del consum a les llars i una disminució de les inversions empresarials.
I malgrat els efectes "amb retard" dels aranzels més elevats, l'organització reconeix que ja està observant "una forta disminució" en el volum dels béns importats pels Estats Units que estan subjectes a gravàmens més durs, com podrien ser l'acer i l'alumini. "Això suggereix que els aranzels estan afectant la demanda i continuaran tenint influència sobre els volums comercials a mesura que entrin plenament en vigor", manifesta l'estudi.
Previsions econòmiques globals
Després que l'any 2024 tanqués amb un creixement del PIB global del 3,3%, l'OCDE estima que la millora de l'economia mundial es reduirà lleugerament fins al 3,2% de cara al 2025 i mantindrà la seva tendència a la baixa el 2026, situant-se en el 2,9%. Ja per al 2027, s'espera un petit rebot que situï el creixement econòmic en el 3,1%.
Encara que el cop no sigui especialment dur, l'organització adverteix que les perspectives de creixement continuen sent "fràgils". "Un augment de les barreres comercials, especialment al voltant de productes crítics, podrien causar un dany significatiu a les cadenes de subministrament i a la producció mundial", assenyala.
A tot això, afegeix que "les elevades valoracions de certs actius" impulsats per la intel·ligència artificial i basats en expectatives optimistes sobre els beneficis empresarials "plantegen el risc de correccions de preus potencialment abruptes".
En paral·lel, l'OCDE observa que el creixement estimat del poder adquisitiu global de cara als pròxims anys se situa al voltant de l'1,4% anual, per sota el creixement mitjà del 2,2% de finals de la dècada dels 90. És per això que, davant una possible desacceleració dels salaris reals, l'organització recomana als diferents governs la posada en marxa de "reformes estructurals ambicioses" que permetin desbloquejar perspectives de creixement econòmic "més sòlides".
