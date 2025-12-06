Pesta porcina: «Hi ha molt més que mil milions d'euros en joc pel bloqueig d'exportacions»
La patronal càrnica Anice confia en la capacitat de les autoritats per negociar amb els països que no accepten la regionalització del problema
El director general de l'Associació d'Indústries de la Carn d'Espanya (Anice), Giuseppe Aloisio, ha assegurat que ara mateix "hi ha molt més de 1.000 milions d'euros a l'any en joc pel bloqueig d'exportacions" de productes del porc a causa de l'aparició de la Pesta Porcina Africana a Catalunya.
Tot i això, veu necessari esperar a tenir una "foto fixa" de la crisi -d'aquí a unes setmanes- per conèixer amb detall aquest impacte econòmic tant en la factura d'exportacions com en l'evolució dels preus, segons ha exposat en una entrevista amb EFE.
Per ara, apunta que l'impacte és superior als 1.000 milions tenint en compte que només el tancament de Japó i Mèxic ja sumen prop de 900 milions a l'any.
Però a això cal sumar l'impacte que suposa el bloqueig de més de 130 certificats d'uns 40 països i afegir altres partides com el veto d'enviaments a la Xina des de la zona afectada, en què hi ha "cinc grans escorxadors que exporten quantitats considerables".
Ha reconegut que el virus de la PPA és "molt complicat, no té vacuna" i el "primer" que fan els tercers països "és blindar la seva pròpia cabanya" i tancar fronteres.
Confiança en les negociacions
Aquesta patronal confia en la "capacitat diplomàtica" del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) perquè els tercers països que no accepten la regionalització del problema acabin admetent-la.
Es tracta de convèncer-los que aquests protocols de regionalització "atorguen seguretat, estan traçats, controlats i que, fora de la zona afectada, la resta es pot considerar segura".
Espanya exporta a més d'un centenar de països extracomunitaris per la qual cosa són "moltes negociacions, criteris, documentació i aclariments" les que aquestes destinacions poden demanar a Espanya.
Malgrat això, Anice llança un "missatge de tranquil·litat als operadors" perquè el Ministeri està fent "una bona feina".
D'altra banda, encara té dubtes sobre si el mercat nacional serà capaç d'absorbir tot el producte que es deixi d'enviar i com això pot afectar el preu: "Cal veure com s'organitza una mica tota la producció. Fer hipòtesis ara mateix és una mica aventurat".
Aloisio veu oportú "deixar passar una mica de temps per veure com queda la fotografia final i després mesurar els impactes econòmics"; una foto que "no hi serà abans de principi d'any".
En fase de "lluita" contra la PPA
Per al director general d'Anice és una "bona notícia, dins del que és dolent", que els focus segueixin circumscrits i ha valorat a més el desplegament i els mitjans utilitzats per intentar contenir el focus.
Catalunya, segons Aloisio, està ara en una fase de "lluita i contenció" del virus, mentre la resta de comunitats "s'han conscienciat de la gravetat de la sobrepoblació de senglars i estan activant tots els ressorts possibles per intentar contenir o controlar-la".
Posa com a exemple Andalusia, una regió que va declarar "fa anys" la "emergència cinegètica" per danys de senglars i porcs feréstecs.
Després de "constatar-se aquesta sobrepoblació" a Andalusia "es van autoritzar captures fora de temporada" de caça de l'espècie, ha apuntat Aloisio, que va ser fa tres anys director general de Política Forestal i Biodiversitat de la Junta.
Finalment, fa una defensa de tot el sector carni del porcí perquè és "modèlic" pel que fa a les mesures de bioseguretat i prevenció que implementa, tot i que "el risc zero no existeix".
