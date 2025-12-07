Josep Oliver, catedràtic d'economia: "Si volem créixer, necessitem immigració"
L'economista calcula que per mantenir el creixement Catalunya hauria d’incorporar uns 100.000 nouvinguts al mercat de treball per any
Girona segueix creixent per sobra la mitjana catalana
L’economia gironina tancarà el 2025 amb un creixement més moderat que en l'anterior exercici, però encara per sobre de la mitjana catalana, segons preveu el catedràtic emèrit d'Economia Aplicada de la UAB, Josep Oliver. L’economista recorda que la Comissió Europea situa el creixement d’Espanya en el 2,9% i calcula que això podria col·locar Catalunya "en un 3,1 o 3,2%". "Per Girona, alguna dècima més", afirma, estimant que el territori podria avançar entre un 3% i un 3,5% aquest any. Tot i que la intensitat serà inferior a la del 2024, Oliver considera que la demarcació continuarà entre les que creixen amb més força gràcies al pes combinat dels serveis i de la indústria.
En aquest context, Oliver defensa que la immigració és un pilar imprescindible per garantir el creixement de Girona i del conjunt de Catalunya. "Si volem créixer, i aquest condicional és important, i si volem continuar generant activitat i, per tant, renda per tots els ciutadans del país i de Girona, si no hi ha immigració això no és possible a curt termini", afirma, tot recordant que l’actual estructura demogràfica no permet cobrir les necessitats del mercat laboral. Segons l’economista, el teixit productiu —especialment els serveis i la indústria alimentària— és molt intensiu en mà d’obra i requereix reforços constants per mantenir el ritme d’activitat.
L'economista calcula que, per mantenir avanços d’entre l’1,9% i el 2% durant la pròxima dècada, Catalunya hauria d’incorporar "probablement 100.000 nous immigrants per any" en el mercat de treball. Oliver adverteix, però, que aquest procés s’ha d’acompanyar d’una major inversió pública en salut, educació i habitatge a les zones on es concentra l’arribada de nouvinguts, per evitar desequilibris socials.
Girona lidera el creixement
El catedràtic emèrit d'Economia Aplicada de la UAB és el director de l’Anuari Econòmic Comarcal BBVA 2025, que assegura que les comarques gironines han estat el territori amb major dinamisme econòmic de Catalunya durant el 2024. El Valor Afegit Brut (VAB) va créixer un 4,5%, per sobre del 4% de la mitjana catalana, i situa l’activitat econòmica gironina un 10,1% per sobre del nivell de 2019, el creixement acumulat més alt de Catalunya.
L’impuls es deu principalment a la força dels serveis vinculats al turisme i a la recuperació de la indústria. El sector serveis —que concentra el 71% del VAB— va avançar un 4,8%, amb increments destacats en activitats professionals (+6,2%), informació i comunicacions (+5,5%) i en serveis personals associats al turisme. El transport i les activitats immobiliàries van créixer un 8,1%, mentre que l’hostaleria i la restauració ho van fer un 4,3%.
La indústria va experimentar també un creixement del 4,8%, impulsada per les manufactures (+5%), amb especial protagonisme per a les indústries alimentàries (+6,8%) i les farmacèutiques (+7,4%). Aquest bon comportament ha reforçat el mercat laboral industrial, que registra un 11,3% més d’afiliació que abans de la pandèmia. La construcció va tenir un creixement més moderat (+0,5%), mentre que el sector primari va recuperar terreny amb un augment de l’1,4%, gràcies sobretot al repunt de l’agricultura.
Pel que fa a l’ocupació global, Girona va tancar el 2024 amb 349.000 afiliats, un 12% més que el 2019, i amb 27.300 persones aturades, un 17% menys que en l’etapa prepandèmia. En l’àmbit territorial, la Garrotxa, el Gironès i el Pla de l’Estany encapçalen el creixement acumulat del període 2019-2024, amb increments superiors al 10%, confirmant la solidesa econòmica de l’eix gironí.
