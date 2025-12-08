Els allotjaments turístics del Pirineu gironí superen el 95% d'ocupació durant el pont de la Puríssima
La majoria de visitants provenen de l'àrea metropolitana de Barcelona, però també d'Osona, del País Valencià i de França
Els allotjaments turístics del Pirineu gironí han superat el 95% d'ocupació durant el pont de la Puríssima, amb establiments que han penjat el cartell de complet. La presidenta de l'Associació d'Allotjament Turístic de la Cerdanya, Núria Vidal, ha destacat que el bon temps i el fet que hagin obert les pistes d'esquí ha afavorit "moltíssim" l'afluència de visitants. Així mateix, la presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canalias, ha afegit que molts turistes han omplert les places disponibles atrets per la "quantitat i diversitat d'activitats i fires que s'han organitzat arreu". Pel que fa al perfil dels visitants, la majoria han estat famílies que provenien de l'àrea metropolitana de Barcelona, però també d'Osona, el País Valencià i França.
El bon temps que s'ha registrat durant tot el cap de setmana i l'obertura de les pistes d'esquí han propiciat que els allotjaments turístics del Pirineu gironí hagin registrat més d'un 95% d'ocupació. Fins i tot, hi ha establiments que han penjat el cartell de complet.
A la Cerdanya, s'ha anotat una ocupació d'entre el 95 i el 100%; segons la presidenta de l'Associació d'Allotjament Turístic de la Cerdanya, Núria Vidal. "Aquest any la méteo i la neu ens han acompanyat i ens ha afavorit moltíssim", ha afirmat.
Una valoració semblant a la que ha fet el president de l'Associació d'Hostaleria del Ripollès, Fran Barroso: "Ha anat molt bé, entre el 90 i el 95% d'ocupació". "Hem tingut alguna anul·lació d'última hora, però això sempre passa. La valoració és molt bona", ha apuntat.
També la presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canalias, en fa un bon balanç: "Ha estat un pont molt i molt positiu". De fet, segons Canalias, l'any passat van registrar un 85% d'ocupació i enguany han augmentat fins al 95%, gràcies sobretot a les reserves d'última hora. De fet, a la comarca garrotxina també molts establiments s'han quedat sense places disponibles.
Canalies ha assenyalat que, a més del bon temps, també ha estat clau la quantitat i la diversitat d'activitats i fires que s'han celebrat en diversos municipis garrotxins durant el pont. "Hem tingut molts visitants atrets pel paisatge de la tardor, pel patrimoni cultural, però, a més, per la gran quantitat i qualitat d'activitats que s'han ofert en diversos municipis. Això ha fet que el públic local es quedés a gaudir de les activitats, i també ha fet que vinguessin molts visitants de fora", ha subratllat.
El perfil dels turistes que han omplert el Pirineu gironí són majoritàriament famílies provinents de l'àrea metropolitana de Barcelona. Però també n'han arribat d'Osona, del País Valencià o de França. "El públic francès sobretot ha vingut per la Fira del Pessebre d'Olot i, en comptes de pernoctar una nit, s'han quedat dues", ha afegit la presidenta de Turisme Garrotxa.
El president de l'Associació d'Hostaleria del Ripollès ha explicat que a la comarca, a banda de famílies, també han rebut moltes colles d'amics que han aprofitat el pont per gaudir de la natura. "I els restaurants i bars també hem treballat molt", ha afegit.
Bon ritme en les reserves per Nadal
Vidal ha indicat que a la Cerdanya ja tenen més del 90% de les places reservades durant la setmana del 26 de desembre a Cap d'Any, que és "un dels moments de més alta demanda de l'any". "De l'1 de gener i fins a Reis ja comença a estar amb una ocupació bastant alta, sobre el 60-70%", ha afegit.
Canalies, tot i no tenir les xifres exactes, preveu que a la Garrotxa també es registrin uns resultats superiors a l'any passat. "Dependrà també de la neu, perquè si no es pot esquiar, la gent ve més cap a l'interior", ha assenyalat.
Barroso també creu que al Ripollès s'anotaran resultats semblants a l'any anterior, malgrat que no tenen els càlculs concrets. "Anem pas a pas, ara després del pont tenim els sopars d'empresa i més endavant abordarem les festes de Nadal. Però sí, ja comença a haver-hi reserves tot i que la gent ho acostuma a deixar una mica a l'última hora", ha admès.
