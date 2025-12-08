Jordi Mampel: "Zoetis està en constant evolució i això és el que més atrau de la companyia"
El director general analitza el bon moment de la multinacional, que té una de les seus a la Vall de Bianya, i que està en fase de creixement
Jordi Mampel, director general de Zoeetis Manufacturing & Research Spain, amb seu a l’Hostalnou de Bianya, és una empresa que té el propòsit de "tenir cura de les persones a través de la cura dels animals". El directiu barceloní, que ha tingut experiències importants en diferents empreses a Europa, després de vuit anys se sent molt a gust i integrat a la Garrotxa fins a sentir-se un "garrotxí més", tal com destaca en el podcast Girona Valley número 72, que promou Diari de Girona i l’agència La Factoria. Zoeetis està en fase de creixement i expansió i té el talent "com a repte, com a tot arreu" per la seva ubicació a la Vall de Bianya.
Mampel destaca de Zoetis, que tot i formar part d’una multinacional, l’empresa garrotxina continua tenint un tarannà familiar i això fa que les persones "siguin al centre de tot i tinguin un sentiment de pertinença". Zoetis és una companyia moderna, d’èxit a la Garrotxa que està en fase de creixement i que confirma que es pot vertebrar el territori amb "orgull". En el seu ADN destaca per ser una companyia multinacional especialitzada en salut animal: desenvolupen, fabriquen i venen medicaments i vacunes per a animals de companyia i de producció (vaques, porcs, aus, etc.). Com a factor rellevant, compta amb rellevant investigació i desenvolupament (R+D) per crear noves vacunes i medicaments veterinaris.
Laboratis Sobrino va començar els anys 50 del segle passat al centre d’Olot, amb un petit laboratori que feia vacunes senzilles per a animals. Després de setanta anys, la companyia ha canviat de propietaris i de seu però ha evolucionat de manera exitosa. I Mampel, amb orgull, recalca que són una companyia puntera, d'avantguarda, amb l’última tecnologia, amb un centre de recerca i investigació que és punter al sector. "Som una empresa molt moderna tot i que ens agrada mantenir el nostre tarannà", comenta.
Mampel admet que va acabar a Zoetis de manera casual, tot i que tenia ganes de reinventar-se, tal com explica en el podcast Girona Valley número 72. El fet de tenir carta blanca i la possibilitat de demostrar el seu coneixement en "suplly change" (cadena de subministrament adquirit en altres empreses a Anglaterra, Eslovàquia i Viladecavalls, el va fer decidir per Zoetis. "No se m’ha passat mai voler aportar res. Però sí que he volgut ajudar a transferir part del meu coneixement perquè la gent de l’equip es pugui sentir lliure treballant, puguin gestionar ells mateixos les solucions als problemes, puguin aprendre en equip i creixin professionalment sempre amb el suport de l’empresa al darrere", exposa el directiu barceloní, que sent una predilecció especial per la ciutat de Londres.
Zoetis, com a multinacional, està en una molt bona situació i d’això se’n beneficia la seu de la Vall de Bianya en els reptes d’investigació i desenvolupament i, com a grup, no para de generar nous productes i noves vies i línies de treball. "Estem en constant evolució i això és de les coses que més atrau d’aquesta companyia", expressa Mompel, que no descarta un creixement a curt termini a la Garrotxa per afrontar nous reptes. "Treballem en aquesta línia per adaptar-nos a tenir més capacitat de producció", avança Mampel, que té el repte que el creixement sigui sostenible.
La comparació amb Hipra és inevitable, encara que no vol parlar de competència "tot i ser dues empreses molt similars, amb història, i en la manera de fer les coses". Com a diferència Zoetis, està enfocada en la investigació humana mentre que Hipra ha fet el salt a la investigació humana", ressalta el directiu, que considera que les dues empreses són un gran valor per al territori pel seu creixement potencial i es pugui integrar de manera orgànica i que "no sigui una cosa sobtada".
