CaixaBank reconeix el propietari de dos hotels de Lloret de Mar
Jordi Frigola rep el premi per la seva "contribució decisiva a la reconversió turística" del municipi
CaixaBank ha atorgat a Jordi Frigola, propietari de l’hotel Delamar i Flamingo, el "Premi CaixaBank Hotels&Tourism" a la direcció territorial Catalunya. En la seva vuitena edició, els guardons han volgut servir de reconeixement als "líders amb estrella", persones que destaquen pel seu lideratge transformador, capaços de projectar i implementar canvis en les empreses, grups o cadenes que dirigeixen o lideren, ja sigui un gir complet en l'estratègia global o en un àmbit en concret, com la innovació o la sostenibilitat, segons expliquen des de l'entitat bancària.
Jordi Frigola ha rebut aquest reconeixement de CaixaBank per la seva contribució "decisiva" a la reconversió turística de Lloret de Mar. Els organitzadors remarquen que ha liderat la modernització i reposicionament del Grup Frigola mitjançant la reforma integral dels hotels Delamar i Gran Hotel Flamingo i la creació del Gammarus Restaurant & Beach Club. "Amb aquestes iniciatives, ha impulsat un model turístic basat en la qualitat, la diversificació i la sostenibilitat, consolidant Lloret com a destinació sofisticada i atractiva", asseguren.
El director territorial de CaixaBank a Catalunya, Josep Mª Gonzàlez, ha apuntat que aquesta edició dels guradons "posen el focus en una cosa molt complicada: l'habilitat -o, més aviat, el conjunt d'habilitats- per liderar un projecte de transformació, aconseguint que tota una organització s'impliqui en un canvi i remi en una direcció diferent a l'habitual, de vegades contra vent i marea. Per aconseguir-ho, no només és necessària la visió estratègica i el coneixement tècnic; també ho és la capacitat per il·lusionar tot un equip, sense el qual qualsevol canvi es tornaria una tasca impossible".
Per la seva banda, Jordi Frigola, ha destacat que "des del Grup Frigola hem volgut demostrar que Lloret de Mar pot apostar per la qualitat, el disseny i un turisme més respectuós amb el seu entorn. Amb el Delamar i el Flamingo vam iniciar un canvi en l’hoteleria urbana de platja, i amb Gammarus hem portat aquesta visió fins al mar, oferint una experiència gastronòmica i d’oci que reforça la nova identitat del nostre destí".
- Un extreballador d’Hisenda adverteix: “Si fas això, t’investigaran al 100%”
- Tres menors exhibeixen una pistola d’airsoft en un centre comercial de Salt, s'encaren amb els vigilants de seguretat i els fereixen
- «Em considero absolutament una pagesa, i a molta honra»
- Dins d’una batuda de caça a Cassà de la Selva: «Les multes per saltar-se la prohibició d’entrar-hi són de 1.000 a 3.000 euros»
- El pessebre gironí amb un recorregut de 800 metres quadrats, més d’un miler de figures i maquetes de 230 monuments de Catalunya
- Localitzen de matinada un jove senderista que s’havia perdut a la Coma de Vaca, a Queralbs
- Un home queda atrapat a la paret del castell d'Hostalric i el rescaten els Bombers
- Entren a robar en una casa de Girona, agredeixen i immobilitzen un dels residents