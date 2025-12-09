La gironina Sarah Marlex incorpora Gerardo Seeliger per reforçar la seva activitat a Madrid
S'incorporen també a la firma, com a consell assessor, l'equip de la consultora Talento Competitivo
La firma especialitzada en la selecció de perfils d'alta direcció Sarah Marlex, filial de la companyia de recursos humans gironina Marlex, ha incorporat Gerardo Seeliger com a nou soci a la seva oficina de Madrid. Seeliger és una figura reconeguda en el sector a l’Estat, fundador de Russell Reynolds a Espanya i de la firma Seeliger & Conde, i amb una llarga trajectòria vinculada al lideratge i la direcció empresarial.
Segons la companyia, la incorporació de Seeliger representa un pas "estratègic" en el seu projecte de creixement. Al llarg de la seva carrera, l’executiu ha entrevistat més de 12.000 directius, fet que, segons Sarah Marlex, li aporta "una visió única sobre la gestió del talent i les dinàmiques de govern corporatiu".
Juntament amb Seeliger també s’hi integra a la firma, com a consell assessor, l'equip de la consultora Talento Competitivo, que col·laborarà com a aliat en el desenvolupament de l'empresa. S’afegeixen a l’equip encapçalat per Ximo Soler, director d’operacions del Grup Marlex, i Rocío Rivero, directora general de Sarah Marlex a Madrid.
La firma assenyala que aquesta incorporació li permetrà ampliar la seva capacitat d’assessorament en processos de transformació empresarial, govern corporatiu i selecció de càrrecs directius. També destaca que el moviment reforça la presència del grup a Madrid, on l’equip estrena noves oficines a la Torre Europa.
