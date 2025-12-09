Javier Roncero Merino: «La integració és el sistema nerviós digital que permet innovar a les empreses»
Parlem amb Javier Roncero Merino, Director de Software d’Automatització d’IBM per a Espanya, Portugal, Grècia i Israel.
Javier Roncero Merino desgrana com l’automatització intel·ligent i la IA estan transformant la infraestructura tecnològica de les companyies i marcant el rumb de la pròxima dècada.
-¿Com explica l’automatització intel·ligent a algú que no és tècnic?
-La manera més clara d’entendre l’automatització intel·ligent és veure-la com la capacitat de la tecnologia per encarregar-se, per si sola, de tasques que abans requerien atenció i coordinació humana constant. Durant anys, els equips d’IT han hagut de desplegar infraestructura, configurar xarxes, revisar seguretat, supervisar aplicacions i integrar sistemes de forma manual. Cada pas exigia temps i revisions constants. L’automatització intel·ligent permet que el sistema desplegui i ajusti la seva infraestructura, supervisi en temps real com es comporten les aplicacions, anticipi fallades i optimitzi el consum tecnològic sense intervenció humana. Això allibera les empreses de cadenes interminables de tasques manuals i els permet operar amb molta més agilitat. Els processos són més ràpids, fiables i eficients. I el més important, els equips poden centrar-se en iniciatives estratègiques en lloc de dedicar hores a incidències i tasques rutinàries.
-Les empreses han invertit enormes quantitats a modernitzar aplicacions i migrar al núvol, però les sitges continuen existint. ¿On és el veritable problema?
-El problema no està en la inversió, sinó en la falta de connexió entre sistemes. Cada nova aplicació o servei afegeix un punt més d’integració i, amb el temps, es generen entorns fragmentats on les dades no flueixen de forma natural. Per resoldre’l, les empreses estan adoptant plataformes d’integració que actuen com un sistema nerviós digital, connectant aplicacions, APIs, processos i dades per obtenir una visió completa del negoci i accelerar la innovació.
-¿Quin paper juga IBM en aquest nou enfocament?
-IBM està apostant per un model de solucions d’automatització, reunint en un mateix entorn totes les capacitats essencials d’una empresa moderna: integració, automatització, observabilitat, optimització de la despesa i seguretat. Comptem amb solucions líders al mercat que permeten connectar qualsevol aplicació o servei, independentment d’on resideixi: on-premise, cloud privat, cloud públic o híbrid. L’objectiu és que les organitzacions puguin construir amb IBM una base tecnològica àgil, unificada i preparada per a la IA
-L’observabilitat és en boca de tots. ¿Per què s’ha tornat tan crítica en aquest moment?
-Perquè les aplicacions ja no estan aïllades. Una petita fallada en un servei pot bloquejar tota una cadena: pagaments, comandes, suport, experiència del client. L’observabilitat ofereix una visió completa del que està passant i, en temps real, en tots els punts del sistema.
-Si hagués de resumir-ho, ¿quines són avui les tres grans prioritats de les empreses en la seva transformació digital?
-Primer, visibilitat total dels seus sistemes: saber com funcionen les seves aplicacions, com es relacionen entre si i com impacta una fallada en l’experiència del client, amb solucions com Instana, Turbonomic i Concert. Segon, controlar la despesa al núvol, una cosa crucial en entorns híbrids i multicloud, aquí IBM Cloudability facilita el poder controlar les esmentades despeses. Tercer, accelerar el desenvolupament i els desplegaments per portar noves funcionalitats al mercat amb rapidesa i seguretat, amb HashiCorp Terraform i Vault. I darrere de tot això, hi ha un element comú: la integració, que connecta el nou amb l’heretat i garanteix coherència en les dades, aquí sens dubte IBM webMethods Hybrid Integration com a plataforma única d’integració.
-La IA està irrompent amb força. ¿Com està canviant el món de la integració?
-Avui, la IA permet generar integracions simplement descrivint el que es necessita en llenguatge natural. La IA agèntica va fins i tot més enllà: agents capaços d’interpretar intencions de negoci, anticipar necessitats i executar accions completes sense programació tradicional. En altres paraules, la integració es democratitza i s’accelera al ritme que el negoci requereix.
-Si mirem al curt i mitjà termini, ¿quines tendències definiran l’automatització?
-A curt termini veurem com la IA generativa s’integra de forma natural en el desenvolupament i les operacions. A mesura que avancem, l’automatització serà cada vegada més predictiva. Les empreses podran simular escenaris, anticipar riscos i optimitzar decisions en temps real. I si mirem cap al 2030, l’escenari apunta a organitzacions on molts processos funcionaran pràcticament sols. La IA no només recomanarà, sinó que prendrà decisions rutinàries amb criteris de seguretat, fiabilitat i eficiència.
