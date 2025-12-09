L’ascens de Kave Home: multiplica per 150 la facturació i se situa entre les empreses que més creixen d'Europa
El grup gironí preveu tancar l'any amb uns ingressos de més de 300 milions d'euros
En només una dècada, Kave Home ha protagonitzat una transformació que ha situat la marca gironina entre les empreses amb un creixement més accelerat d'Euopa. El projecte, que va néixer a mitjans del 2013, ha estat capaç d’escalar amb força en més de 60 mercats i de construir una identitat pròpia que, segons expliquen, està basada en el disseny original, la qualitat i el que la companyia defineix com a "luxe assequible".
La dimensió d’aquest salt queda reflectida en el rànquing de Financial Times, que situa Kave Home com la desena empresa europea que més ha crescut entre el 2014 i el 2024. La capçalera britànica analitza únicament la facturació per societats, i en el cas del negoci gironí s’hi registra el pas d’1,2 milions d’euros a 181 milions en deu anys, és a dir, ha multiplicat la seva facturació per 150 en 10 anys.
Aquest volum correspon estrictament a la societat Kave Home, que agrupa el negoci B2C, és a dir, la venda directa al consumidor final tant en línia com a les botigues físiques. Si es té en compte el conjunt del grup —és a dir, el consolidat de Julià Grup, que inclou el B2C i també el negoci B2B, la venda a altres empreses i professionals— la facturació del 2024 ascendeix fins als 262 milions d’euros, xifra que la companyia fa servir com a referència quan explica els seus resultats econòmics.
El CEO de la companyia amb seu a Sils, Francesc Julià, atribueix aquest creixement a una combinació de trajectòria i visió. D’una banda, destaca les tres dècades de feina prèvia del grup familiar, que van assentar les bases industrials, logístiques i de disseny. D’altra banda, la decisió fundacional d’apostar per un projecte amb "impacte global i voluntat de lideratge mundial". "Tots plegats hem aconseguit crear una proposta de valor única, que combina disseny original, qualitat i preu assequible amb una experiència diferencial", afirma.
Un model multicanal
L’estratègia de creixement s’ha desplegat a través d’un model multicanal que integra botigues pròpies, venda online i la xarxa majorista de franquícies i distribuïdors. Aquesta estructura, sosté Julià, respon al fet d’entendre Kave Home com una marca de producte que necessita diversos canals complementaris per generar valor.
Aquesta diversificació ha permès a l’empresa expandir-se ràpidament en els mercats on ha accelerat l’obertura de punts de venda, especialment a Espanya, França i Itàlia. Tot i això, la companyia manté una quota baixa a la majoria de països on opera, cosa que li facilita marges amplis de creixement. Actualment, aproximadament una quarta part de la facturació prové d’Espanya, mentre que les exportacions representen la major part de les vendes.
Implementació de la IA
Segons Julià, part del creixement de la companyia també s'explica per la implementació de processos estandarditzats però flexibles, inversions en tecnologia i un enfocament permanent en l’experiència del client. De fet, la companyia també ha anat incorporant eines d’intel·ligència artificial en àrees com l’aprovisionament, la web, el desenvolupament tecnològic, la generació de continguts o l’atenció al client, i està avançant en la seva aplicació logística i operativa. "La implementació de la IA no és una possibilitat, és un deure, però cal fer-la amb cura i de manera organitzada", assegura el CEO de la companyia en declaracions a aquest diari.
Kave Home compta actualment amb gairebé 1.100 treballadors i preveu continuar reforçant l’equip amb talent extern, tot i que el focus principal serà la formació interna. "El futur passa, sobretot, per dedicar temps a formar i desenvolupar el talent intern, capacitant-lo per poder fer front als reptes creixents que tenim com organització", diu Julià.
Superar els 300 milions
Pel que fa a aquest 2025, l’empresa evita concretar previsió de facturació, però assegura que serà un altre exercici de creixement "extraordinari", per sobre del 20% respecte al 2024. Tenint en compte els 262 milions d'euros que va ingressar el grup l'any passat, això suposarà acabar l'exercici facturant més de 310 milions d'euros.
De cara al futur immediat, la marca es proposa continuar ampliant i millorant la seva col·lecció de producte, consolidar-se com a "referent del moble de qualitat a preu accessible" i reforçar la seva presència internacional. Tot "sense perdre l'essència" que l’ha convertida en una de les empreses que més ha crescut a tot Europa en la darrera dècada.
