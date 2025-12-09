Tomben una normativa que havia de restar milers de porcs a les granges gironines
La regulació pretenia augmentar l’espai mínim per a garrins deslletats i porcs de producció criats en grup
Una sentència del Tribunal Suprem ha anul·lat les taules aprovades pel govern espanyol el 2023 per modificar la densitat porcina a les granges. La normativa pretenia augmentar l’espai mínim per a garrins deslletats i porcs de producció criats en grup, una mesura que, segons detallaven des del sector, hauria implicat la reducció de milers de porcs a les explotacions gironines.
El responsable del sector porcí d'Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri, calculava després de l'aprovació del Reial decret, que la nova normativa reduiria entre un 15% i un 20% les places, per tant, a Girona s'eliminarien més de 100.000 places. Tanmateix, des de l’Associació Catalana de Productors de Porcí (Porcat) estimaven que l’afectació seria menor i deixaria a la demarcació amb «unes 85.000 places menys», apuntava en declaracions a aquest diari el director de l’entitat, Ricard Parés. Segons dades publicades pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Girona sumava el novembre del 2024 més de 940.000 porcs.
La viabilitat, en risc
El sindicat JARC celebra la sentència del Tribunal Suprem. "Ens dona la raó: no es poden aprovar normes que posen en risc la viabilitat de milers d’explotacions sense una anàlisi seriosa de l’impacte econòmic", assegura Jordi Siscart, responsable del sector porcí de JARC.
A través d'un comunicat, el sindicat explica que el Suprem conclou que el govern va aprovar aquestes exigències "sense un informe d’impacte econòmic mínimament rigorós, incomplint l’obligació legal de realitzar una avaluació seriosa i transparent", fins al punt de considerar la seva inexistència com a causa directa de nul·litat del Reial decret 159/2023.
JARC defensa que qualsevol modificació sobre densitats, benestar animal o condicions estructurals ha d’incloure una estimació real del seu impacte: "des de la reducció obligada del nombre d’animals fins a les inversions milionàries per ampliar instal·lacions", asseguren. "No estem en contra del benestar animal, al contrari, però s’ha de fer amb seny, diàleg i rigor tècnic. Avui és un dia important per la dignitat del sector porcí català i per la defensa de la seguretat jurídica", afegeix Siscart.
En la mateixa línia, el responsable del sector porcí de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Jaume Bernis, subratlla que "el Suprem desmunta la narrativa que aquestes mesures no tenien cost o que eren neutres per a la producció. El Tribunal deixa clar que qualsevol disminució de densitat implica menys animals o inversions obligades. És exactament el que advertíem des del primer moment".
Incertesa normativa
Tot i la sentència, des del sindicat expliquen que el Reial decret 809/2025 continua en vigor "sense el suport jurídic necessari". Aquest decret va modificar el Reial decret 159/2023, però sense incorporar l’avaluació econòmica imprescindible, segons estableix el Suprem. "Això manté una situació d’incertesa i obliga potencialment els ramaders a complir requisits que no disposen del corresponent aval procedimental", afirmen.
Per aquest motiu, JARC i COAG sol·liciten al Ministeri d’Agricultura la derogació immediata del RD 809/2025 o, si més no, la seva revisió integral, amb un informe d’impacte econòmic "complet, transparent i ajustat a les exigències legals".
Diàleg
Les organitzacions també insten al govern espanyol a obrir un procés de diàleg "profund" amb el sector per dissenyar una regulació "equilibrada, tècnicament fonamentada i econòmicament viable", que permeti avançar en benestar animal sense comprometre la supervivència de milers d’explotacions familiars.
"És moment d’escoltar els ramaders, treballar amb dades i construir un marc regulador sòlid. No permetrem polítiques que posin en risc la producció, l’ocupació i la vida a les zones rurals", conclou Bernis.
