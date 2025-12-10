Catalunya aspira a reduir a la meitat una població de senglars que oscil·la entre els 125.000 i els 180.000 animals
El grup d’experts presentarà la setmana que ve un primer informe sobre l’origen del brot de PPA
Andrea Salazar (ACN) / Maria Asmarat (ACN) / Maria Pratdesaba (ACN)
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat aquest dimecres que Catalunya té una població de senglars que oscil·la entre els 125.000 i els 180.000 exemplars, en funció de l’època de l’any i dels cicles de cria. En declaracions als mitjans abans de comparèixer al Parlament, el conseller ha dit que l’objectiu del Govern és reduir a la meitat aquesta població i ha concretat que, per fer-ho possible, crearan una Taula del senglar per abordar mesures per augmentar les captures. D’altra banda, el grup d’experts que està analitzant l’origen del brot de pesta porcina africana (PPA) presentarà un primer informe la setmana que ve, on també s’analitzarà si unes obres properes a les instal·lacions dels CRESA han tingut alguna relació.
Aquesta primera dada sobre la població de senglars a Catalunya neix arran d’un informe encarregat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, que té com a objectiu identificar quants exemplars hi ha a Catalunya i quines mesures són les òptimes per reduir a la meitat la població.
L’informe encara no està completament redactat, però el conseller ha avançat que ja s’han començat a fer algunes “actuacions més intenses” en alguns punts.
En aquesta línia, l’informe també detallarà quines són les comarques on hi ha més sobrepoblació i on, per tant, s’han d’aplicar més mesures.
De moment, Ordeig ha avançat que a les comarques gironines, a la Catalunya Central i al Pirineu és on hi ha més exemplars. Segons dades del Govern, 9 de cada 10 accidents de trànsit relacionats amb animals són causats per porcs senglars, el que per Ordeig és una mostra que cal actuar.
Taula del senglar
Per capturar els animals, el Govern farà servir tots els instruments possibles, incloent-hi les trampes, i posarà al capdavant de l’operació al director general de Boscos i Gestió de medi del departament d’Agricultura, Jaume Minguell.
Totes aquestes accions s’emmarcaran en la Taula del senglar, un organisme de governança format per administracions i sector que vol estudiar quines són les millors mesures per aplicar en cada cas.
Ordeig ha concretat que aquesta taula serà semblant a la que es va crear per controlar la població de senglars a Collserola, una estratègia que el conseller considera que ha estat tot un èxit.
No hi ha nous casos
Pel que fa al brot de PPA, el conseller ha explicat que no hi ha hagut nous casos positius i ha celebrat que les últimes anàlisis que s’han fet a les 16 granges que quedaven pendents de passar les PCR han donat negatiu.
“Podem confirmar que el virus no ha entrat a cap granja, a cap circuit comercial”, ha dit Ordeig. A parer seu, s’han de fer “tots els esforços possibles per mantenir aquesta situació i evitar que un descuit” espatlli la feina.
Pel que fa a l’informe dels experts sobre l’origen del brot, el conseller ha dit que prestaran un primer informe la setmana que ve, que inclourà detalls sobre com estan les instal·lacions i els protocols dels centres que estudien la PPA. Els experts diran “si hi ha hagut alguna deficiència” o “si hi ha algun punt de millora”.
Xile accepta la regionalització
Ordeig ha explicat que Xile ha acceptat la regionalització del comerç de carn de porc al radi de 20 quilòmetres. Segons ha explicat, s’estan fent “negociacions al més alt nivell” per reobrir tots els mercats. En algunes d’elles també participa el president Illa.
A la comissió d'Agricultura, on ha comparegut juntament amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, Ordeig ha defensat que estan col·laborant amb l'Estat per tal que hi hagi una "reobertura" de mercats "el més aviat possible" i ha defensat que el criteri de regionalització s'apliqui tan sols al radi de 20 quilòmetres. Novament, ha dit que per ara negocien amb el Japó i les Filipines. "Necessitem que això vagi bé", ha dit.
Aquest dimecres el Departament d'Agricultura també ha facilitat un informe amb dades sobre les exportacions catalanes de porcí.
15.000 porcs als escorxadors
En la seva intervenció a la Comissió, Ordeig també ha detallat que en les pròximes tres setmanes sortiran 15.000 porcs de la zona del focus cap a l'escorxador. Així mateix, ha dit que en els pròxims dies preveuen donar un "calendari exacte" de com es comercialitzaran els 35.600 animals d'engreix del radi de 20 quilòmetres de pesta porcina africana.
Sobre l'origen del brot, una de les qüestions que més han criticat els grups parlamentaris, Ordeig ha demanat "prudència". "No es pot descartar res", ha reiterat, alhora que ha demanat evitar "retrets".
En relació amb les ajudes al sector, ha assegurat que estaran vinculades al manteniment dels llocs de treball.
El conseller també ha detallat que durant el 2024 van fer 3.055 controls de bioseguretat en granges i en les que van obtenir més una puntuació més baixa preveuen fer-los arribar una "bateria d'actuacions de reforç" per evitar la propagació de malalties.
Més de 1.800 trucades al 112
Al seu torn, Parlon ha explicat que des que es va anunciar el brot i fins aquest dimecres han rebut 1.835 trucades al 112 sobre aquesta qüestió, un 60% de les quals relacionades amb "incidències" amb animals. També ha defensat el tancament dels accessos al medi natural per evitar la propagació de la PPA i ha assegurat que els operatius desplegats a la zona estan fent una feina "molt ben coordinada".
