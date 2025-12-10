El turisme gironí reclama "dignificar el sector"
Més de 200 professionals participen en una jornada organitzada pel Patronat de Turisme
El Palau de Congressos de Girona ha acollit aquest dimecres la Jornada Interclubs 2025, organitzada pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, en la que han participat 230 professionals del turisme de les comarques gironines associats als nou clubs de màrqueting de producte de l’entitat.
La jornada ha comptat amb la participació del diputat i vicepresident primer del Patronat, Jordi Masquef, que ha assegurat que la temporada turística 2025 a la demarcació de Girona "s’ha estabilitzat", confirmant els bons resultats de l’exercici anterior. Masquef ha refermat el compromís de l’entitat amb el model de turisme regeneratiu, sostenible i responsable de país i, també, ha fet al·lusió als reptes de present i futur als quals el turisme ha de fer front. "Cal seguir treballant units, dignificar el sector i en defensa d’un model de turisme de qualitat", ha exposat.
Durant l'acte s’han celebrat de forma simultània les nou assemblees de club de producte en la que s’incloïa el balanç de les actuacions dutes a terme en l’exercici 2025, amb anàlisi de resultats i, també, s’ha aprovat el pla d’accions i el pressupost de cada club per a l’exercici 2026.
La trobada ha culminat amb una sessió de treball en la que s’han generat 420 reunions individuals entre els professionals participants que "ha servit per propiciar el coneixement entre els assistents i fomentar la cooperació en accions i projectes futurs", expliquen des de l'entitat.
Els clubs de màrqueting del Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona són agrupacions voluntàries d’empresaris i entitats públiques, interessats a gestionar, promocionar i comercialitzar un mateix producte turístic, o similar, i que, per tant, tenen interessos, necessitats i preocupacions comuns. Segons el Patronat de Turisme, la filosofia principal dels clubs es basa en la cooperació i la col·laboració entre els seus membres sota una marca comuna, amb l’objectiu, d’una part, d’incrementar la qualitat i la competitivitat del producte i la destinació turística, i, de l’altra part, de millorar-ne la comercialització. Actualment, formen part del Patronat de Turisme 850 entitats i empreses multisectorials que esdevenen el principal motor i actiu per l’entitat.
