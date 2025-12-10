Vuit emprenedors presenten els seus projectes en la primera edició de la "Llançadora" a Girona
El programa, subvencionat pel SOC, impulsa la creació d’empreses liderades per joves mitjançant formació presencial i acompanyament d'experts
La Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació de Catalunya ha celebrat aquest dimarts la presentació dels vuit projectes de joves emprenedors menors de 30 anys que formen part de la primera edició a Girona de la "Llançadora, beques per emprendre", un programa de Formació Professional Dual Ocupacional subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
L’acte, que ha tingut lloc al Centre Cultural de la Mercè de Girona, ha permès conèixer les iniciatives desenvolupades pels participants, que durant un any han disposat de recursos per impulsar els seus projectes empresarials, com per exemple un itinerari formatiu presencial de 540 hores o assessorament personalitzat i acompanyament per part de consultors i mentors voluntari, entre d'altres. "L’objectiu del programa és que els joves emprenedors puguin dedicar-se a temps complet a desenvolupar la seva iniciativa i crear empreses viables i sostenibles al territori", expliquen els impulsors de la iniciativa.
Coincidint amb l’acte, Autoocupació ha anunciat el llançament de la quarta edició de la "Llançadora, beques per emprendre", un projecte per al desenvolupament d’idees de negoci que també forma part del Programa d'FP Dual Ocupacional del SOC.
En aquesta nova edició, el programa oferirà suport a 40 joves de Barcelona, Girona i Tarragona, d’entre 18 i 29 anys i actualment en situació d’atur, perquè puguin desenvolupar les seves idees de negoci, provar-les al mercat i crear la seva pròpia empresa. El programa començarà el gener de 2026 i tindrà una durada d’un any.
La convocatòria inclou:
- Beques per emprendre: contracte laboral d’un any per dedicar-se plenament al projecte.
- Formació presencial de 540 hores en competències emprenedores, màrqueting, gestió administrativa i financera, habilitats comercials i gestió empresarial.
- Espais de coworking equipats i compartits amb altres emprenedors.
- Acompanyament expert de consultors i mentors voluntaris durant tot el procés.
