Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Presència policial GironaGrip a GironaEstudiants universitarisAccident GualtaSpar Girona Eurolliga
instagramlinkedin

Frit Ravich comença a enderrocar la seva antiga nau per construir la nova fàbrica

La companyia gironina vol ampliar la seva capacitat de producció amb l'objectiu d'assolir els 600 milions en vendes l'any 2030

Frit Ravich comença a enderrocar la seva antiga nau per construir la nova fàbrica.

Frit Ravich comença a enderrocar la seva antiga nau per construir la nova fàbrica. / DdG

Joel Lozano

Joel Lozano

Maçanet de la Selva

La gironina Frit Ravich ha iniciat la demolició de la seva antiga planta de fabricació per a engegar la construcció d'unes noves instal·lacions. La companyia de Maçanet de la Selva, especialitzada en patates fregides i fuits secs, ja va anunciar fa uns mesos que tenia pensat construir una nova planta de producció, tot i que encara no concreta ni la inversió ni les terminis previstos per a començar les obres.

La nova planta de la firma estarà situada al costat de les actuals instal·lacions de l'empresa a Maçanet de la Selva. L'antiga fàbrica que està enderrocant l'empresa no està en funcionament des de fa anys. "El projecte que ens permetrà ampliar la capacitat de producció i respondre a les necessitats dels nostres clients i consumidors amb la màxima qualitat i eficiència", expliquen des de Frit Ravich.

Objectiu: 600 milions d'euros

La companyia gironina va facturar el passat exercici 332 milions d'euros i el seu objectiu és incrementar considerablement la seva xifra de negoci en els pròxims anys. Frit Ravich està immersa en un pla estratègic amb el qual espera duplicar els seus ingressos en cinc anys, arribant als 600 milions d'euros el 2030.

Frit Ravich està formada actualment per un equip de 1.200 treballadors, 700 a la seu central de Maçanet de la Selva i la resta distribuïts entre les 38 delegacions comercials del territori estatal i la filial a França.

Notícies relacionades i més

La companyia va ser fundada el 1963 per Josep Maria Viader, actual president, i és dirigida des del 1997 per Judith Viader, que va prendre el relleu generacional de l'empresa liderant l'expansió de negoci i el desenvolupament de la marca i la distribució. L'empresa compta amb més de 4.000 referències, 800 de marca pròpia, atén més de 50.000 punts de venda setmanalment i gestiona 3.700 comandes cada dia.

TEMES

Tracking Pixel Contents