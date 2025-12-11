L'Agència Tributària de Catalunya i l'AEAT signen la gestió compartida de l'impost de matriculacions: "És un primer pas"
Romero diu que l'accés de l'ATC a la plataforma espanyola permetrà "generar confiances" de cara a l'IRPF
Laura Pous (ACN)
L'Agència Tributària de Catalunya (ATC) i l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) han signat el conveni per a la gestió compartida de l'Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport (IEDMT), el conegut com a impost de matriculacions. Es tracta d'una mesura acordada en la Comissió Mixta d'Assumptes Econòmics i Fiscals (CMAEFF) del passat febrer, i que ara es materialitza com un "primer pas" per a començar a "generar confiances" de cara a la futura gestió de l'IRPF, en uns anys. "És un impost petit, és veritat, però ens permet fer una cosa que no havia fet mai l'ATC, que és entrar a la plataforma de l'agència espanyola", ha remarcat la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, en declaracions a l'ACN.
L'any 2024, es van recaptar 136 milions d'euros a Catalunya amb l'impost de matriculacions.
La gestió compartida de l'impost de matriculacions s'anirà implantant de manera progressiva, però la consellera Romero ha destacat que a partir del pròxim any un grup de membres de l'ATC ja començaran a accedir a la plataforma.
De fet, aquest grup reduït de personal de l'ATC començarà ara una formació específica per accedir als sistemes de l'AEAT i poder cogestionar l'impost.
"A partir del gener ja començarem aquesta gestió i a analitzar també com és el treball conjunt entre les dues agències", ha apuntat Romero.
La formalització del conveni, que es va acordar desplegar el mes de juliol, ha arribat ara perquè, entre altres qüestions, calia treballar elements "importants" com la protecció de dades.
Per vetllar per la coordinació entre les dues agències tributàries, es crearà una Comissió Mixta de Coordinació i Seguiment amb tres representants nomenats per la Direcció General de l’AEAT i tres representants més de l’ATC nomenats per a Direcció de l’ATC.
Gestió de l'IRPF
La gestió compartida de l'impost de matriculacions es veu com un "petit tastet" o laboratori de proves per veure com funciona la coordinació entre les dues administracions abans de fer passos més grans, com el de la gestió de l'IRPF.
Malgrat això, Romero recorda que la gestió de l'IRPF no es pot fer "d'un dia per l'altre", i per això veu important el pas assolit aquest dijous.
"L'ATC té 850 treballadors, cap informàtic, i ara per exemple hem fet una modificació legal per incorporar-ne", ha explicat Romero, assenyalant que l'agència espanyola en té 1.500. La consellera també ha recordat que s'han creat 200 places per a personal a l'ATC.
"La nostra dimensió és molt petita, no estem preparats per gestionar un impost massiu com l'IRPF i ho hem de fer bé", ha apuntat, remarcant que això és el que s'aconseguirà progressivament.
De fet, un cop assolida la cogestió en matriculacions, també s'aniran fent progressivament gestions relacionades amb l'IRPF, com "analitzar i fer el control d'alguns elements de la part autonòmica" del tribut i que l'ATC vagi "agafant pes".
"Ens estem preparant perquè en un futur, de manera progressiva, anem fent aquestes gestions. L'any que ve començarem a fer gestions tributàries de l'IRPF però, evidentment, la totalitat de l'impost és impossible, inviable", ha dit Romero.
En aquest sentit, el calendari del Govern no preveu que fins al 2028 es faci un "salt important endavant pel que fa a la gestió de l'IRPF".
De fet, Romero ha recordat que per al traspàs de l'IRPF calen modificacions legals al Congrés dels Diputats, que confia que s'assoliran, també amb el suport de socis de legislatura com ERC.
Model de finançament
De fet, Romero confia que ERC veurà el segellament de la gestió compartida en matriculacions com un "avenç" per "fer créixer l'agència tributària", i que s'encamini a convertir-se en la "hisenda catalana".
Així mateix, la consellera d'Economia i Finances ha recordat que la vicepresidenta espanyola, María Jesús Montero, s'ha compromès a presentar novetats del nou model de finançament entre el gener i febrer.
"Hem d'estar amatents a veure què passa a principis d'any, però nosaltres estem esperançats que serà una bona proposta que seguirà l'esquema que vam pactar en la investidura amb ERC i, per tant, ens obrirà un camí d'estabilitat de cara als pressupostos", ha dit.
