El preu de la carn de porc torna a baixar per segona setmana
Els ramaders deixaran d’ingressar 31,2 milions d’euros que se sumen als 30 ja perduts
María Jesús Ibáñez
Encara que la situació ha millorat lleugerament aquesta última setmana, amb el brot de pesta porcina africana (PPA) aparentment controlat a la zona perimetrada entorn del primer brot, la llotja de referència per al sector porcí Mercolleida va optar ahir per aplicar una nova rebaixa en el preu de la carn de porc i la cotització de l’animal d’engreixament va retrocedir sis cèntims, després que la setmana passada caigués 20 cèntims. La carn de porquet o garrí s’ha abaratit en dos euros per unitat i les vendes de truges reproductores costaran altres dos cèntims menys per quilo d’animal.
El director general del mercat lleidatà, Miquel Àngel Bergés, va explicar, a la sortida de la reunió en què es fixen els preus setmanals, que, si bé «la situació continua greu, ja no s’està vivint l’excepcionalitat de la primera setmana d’afectació i la situació és una mica millor que llavors». Així, dilluns de la setmana passada, 1 de desembre, la llotja va celebrar una trobada extraordinària en la qual es va aplicar una rebaixa al porc encebat de 10 cèntims, i tres dies després, en la sessió ordinària dels dijous, es va acordar una reducció de preu de 10 cèntims més. Els sis cèntims aplicats ara «tornen a estar dins del límit habitual de variació màxima en el cas del porc, que és d’aquests sis cèntims», va apuntar Bergés.
Mercat domèstic i Europa
Això suposa, tanmateix, que els ramaders espanyols perdran la setmana vinent una mitjana de 31,2 milions d’euros, que se sumen als entre 26 i 30 milions que ja han deixat d’ingressar des de la declaració del focus de PPA a Catalunya el passat 28 de novembre. «El problema és que, en aquest moment, la indústria càrnia del porcí d’Espanya només pot vendre el seu producte al mercat domèstic o, com a molt, a Europa, i això implica que per col·locar aquesta quantitat de mercaderia, necessita que els seus preus siguin competitius, o almenys més baixos que els d’Alemanya», va indicar Rossend Saltiveri, portaveu del sector porcí al sindicat Unió de Pagesos.
Per tot això, el responsable de Mercolleida va constrènyer a a resoldre al més aviat possible l’exportació a països tercers com el Japó i les Filipines, dos mercats importants per a Catalunya. Entre altres raons, perquè, a més de les pèrdues que estan començant ja a detectar els ramaders, el fet que escorxadors i empreses càrnies no puguin mantenir les seves relacions comercials amb països de fora de la Unió Europea els està posant en una tessitura difícil.
Ja dimecres, el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, en resposta a tres preguntes del PP i Junts a la sessió de control al Govern, va admetre que un dels objectius ara és «aconseguir mantenir els mercats oberts perquè els preus del porcí es vegin el menys afectats possible». «El fet que estiguem a les portes de Nadal, un moment en el qual el consum d’aliments s’activa, no ha estat suficient perquè els preus remuntin», va lamentar en aquest sentit Saltiveri, que va recordar que el pròxim 29 de desembre, el sector ha convocat una tractorada a l’Eix Transversal, amb concentracions i talls de carretera a Riudellots de la Selva, Vic, Manresa, Cervera i Lleida, per exigir respostes a les administracions, tant quant a la gestió de la fauna salvatge com en el referent a les ajudes que necessiten en aquest moment els propietaris de granges.
