"2.700 empreses confien en Envalora per complir amb la normativa d’envasos"
Envalora ensures compliance with Extended Producer Responsibility and helps its member companies promote the circular economy through a more sustainable model
La normativa que regula les obligacions de les empreses en la gestió dels residus dels envasos ha ampliat la Responsabilitat Ampliada del Productor (RAP) als envasos industrials i comercials. Des d’aquell moment, totes les companyies estan obligades a responsabilitzar-se del tractament i la gestió dels residus dels seus propis envasos.
A aquest marc s’hi afegirà el nou Reglament europeu d’envasos (PPWR), publicat el passat mes de febrer i amb entrada en vigor prevista per al 12 d’agost de 2026. Aquesta normativa introduirà requisits més exigents de disseny, reciclabilitat, reutilització i reducció. Per a les empreses, això suposarà revisar els seus envasos, processos i sistemes de compliment per adaptar-se als nous estàndards. En aquest camí, Envalora es presenta com un aliat clau.
Parlem amb Joan Ros, director general d’Envalora, per aprofundir en les funcions de l’empresa i quines implicacions té en aquest canvi.
¿Què és Envalora i quines funcions compleix?
―Envalora és el sistema col·lectiu autoritzat per ajudar les empreses a complir amb la normativa. El nostre paper és doble: garantir el compliment amb seguretat jurídica i eficiència econòmica, i impulsar l’economia circular a través d’un model més sostenible, basat en la prevenció, la reutilització i la promoció del reciclatge.
¿Com funciona operativament Envalora?
Hem dissenyat models operatius tant per a envasos d’un sol ús com per a envasos reutilitzables amb dos sistemes SDDR, obert i tancat. Els tràmits es centralitzen a la nostra plataforma digital Envanet, que permet gestionar tot el cicle de vida de l’envàs. És un sistema que simplifica tràmits, redueix errors i aporta transparència. A més, hem incorporat eines com el lector de Documents d’Identificació per agilitzar processos i bonificacions.
¿Quines empreses estan afectades per aquesta normativa i quines sancions tenen si no la compleixen?
Totes les empreses espanyoles o estrangeres que posen envasos industrials i comercials al mercat espanyol estan afectades, sense importar el seu tamany o sector. L’incompliment pot derivar en sancions administratives i en l’obligació de corregir la situació, a més d’un risc evident per a la seva reputació.
¿Quantes empreses estan adherides a Envalora i quin és el seu perfil?
Avui comptem amb més de 2.700 empreses adherides, i més de mil, adherides o no, ja reben bonificacions per la correcta gestió dels seus residus. Són companyies de sectors molt diversos —química, plàstic, metall, automoció, construcció, alimentació— ide diferents mides.
¿Quin cost suposa per a una empresa formar part del vostre programa?
El cost depèn de la quantitat i del tipus d’envàs. El 2026 oferim tarifes molt competitives i, a més, oferim bonificacions per la bona gestió dels residus d’envasos. El nostre objectiu és fomentar l’economia circular, afavorint pràctiques d’ecodisseny i reutilització d’envasos, en línia amb la nova normativa europea que entrarà en vigor el 12 d’agost de 2026.
¿Quins avantatges aporta en comparació amb gestionar-ho individualment?
El principal avantatge és la simplificació. Gestionar la RAP de forma individual és complex i costós. Amb Envalora, les empreses tenen seguretat jurídica, menys càrrega administrativa i accés a bonificacions econòmiques directes.
¿Quins objectius o millores tarifàries s’han introduït de cara al 2026?
El 2026 aplicarem tarifes reduïdes i tarifes específiques per a envasos de gran format, i rebaixarem l’import mínim anual, facilitant la participació de petites empreses. Continuarem bonificant les empreses pels seus residus d’envasos ben gestionats gràcies a l’eficiència del sistema i perquè les tarifes premiïn les pràctiques sostenibles.
¿Quines accions realitza Envalora per acompanyar les empreses?
Organitzem webinars, jornades sectorials i elaborem guies pràctiques, a més d’oferir atenció personalitzada i plans empresarials de prevenció i ecodisseny. També hem publicat a Envanet tutorials i eines que faciliten la càrrega de la documentació.
