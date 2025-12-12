Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Generalitat autoritza el primer ERTO en un escorxador d’Osona

La mesura afecta un total de 458 empleats d’una empresa de treball temporal que donava servei a la càrnica

Porcs en un camió que esperen a entrar a un escorxador. | ZOWY VOETEN

Gabriel Ubieto

Barcelona

La Conselleria d’Empresa i Treball ha autoritzat l’aplicació de l’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) presentat per l’empresa de treball temporal (ETT) Gctplus i que afecta un total de 458 trebaladors, que fins ara tenien un contracte de prestació de servei en un macroescorxador d’Osona. L’Administració ha considerat justificada la causa objectiva de força major plantejada per l’empresa, que no és cap altra que la detecció de la pesta porcina africana (PPA) a Catalunya. Així les coses, l’expedient tira endavant malgrat que per ara el virus només ha afectat fauna salvatge i no s’ha traslladat a cap granja. De fet, els animals que es troben en les 55 explotacions de porcí afectades per les mesures de restricció adoptades per contenir el brot seran comercialitzats amb normalitat, una vegada se certifiqui (com ha passat en els tests realitzat) que són lliures de la malaltia.

L’escorxador de Le Porc Gourmet, ubicat a Santa Eugènia de Berga i propietat de la càrnia Grupo Jorge, va comunicar l’ajust al cap de pocs dies de conèixer-se la presència de la PPA a Catalunya. Segons va poder confirmar ja llavors El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, de fonts de la companyia, uns 300 empleats van ser suspesos de sou i feina i l’empresa adduïa les primeres afectacions derivades del veto a les exportacions a tercers països fora de la Unió Europea.

El problema "és que hi ha escorxadors i indústries càrnies que s’han especialitzat en parts molt específiques de l’animal que només són exportables i ara, amb el tancament de fronteres fora de la Unió Europea, s’han trobat que han d’afrontar una reconversió i de manera ràpida", va aclarir a aquest diari Rossend Saltiveri, responsable del Porcino en el sindicat Unió de Pagesos (UP).

