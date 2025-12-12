Més de 60.000 professionals ja estan aprenent a aplicar la IA en la seva feina gràcies a Upro
El programa de formació d'Upro en competències digitals forma 80.000 professionals en àrees com digitalització, intel·ligència artificial i eines tecnològiques
La transformació digital ja no és un repte abstracte ni una tendència més; és el nou marc que condiciona l’exercici de totes les professions. Conscient d’aquesta realitat, Unió Professional ha posat en marxa Upro, a través de la iniciativa Generació D, impulsada per Red.es, entitat adscrita al Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, mitjançant la Secretaria d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, i finançada amb fons Next Generation EU del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, amb un pressupost total de 200 milions d’euros.
Es tracta del primer programa nacional de formació en competències digitals dissenyat exclusivament per a professionals de 19 entitats diferents. Neix amb un objectiu ambiciós i necessari: formar 80.000 professionals en àrees clau com la digitalització, la intel·ligència artificial i les eines tecnològiques aplicades als seus respectius àmbits d’actuació. Més de 60.000 alumnes ja estan cursant el programa. Aquesta xifra reflecteix un canvi de mentalitat: la consciència que la formació en competències digitals és un requisit indispensable per exercir amb solvència en un entorn que evoluciona amb rapidesa.
Una formació que transforma el present professional
Upro és una formació transversal, sectorial i aplicada des del primer dia. Ofereix un itinerari de 150 hores, amb 40 de contingut comú i 110 d’específic, adaptat a les 19 professions participants. Combina continguts d’intel·ligència artificial, ciberseguretat, anàlisi i governança del dada, metodologies àgils, lideratge digital i gestió del temps, juntament amb l’ús avançat d’eines com Microsoft 365, Google Workspace, Power BI, Power Platform i CRM, entre d’altres. Upro s’imparteix en modalitat híbrida flexible (en línia i presencial), accessible les 24 hores del dia a través d’una plataforma intuïtiva i gamificada, amb tutoria personalitzada i continguts alineats amb el Marc Europeu de Competències Digitals (DIGCOMP 2.2).
A més, Upro impulsa una transformació col·lectiva: fomenta sinergies entre professionals de diferents sectors, afavoreix la creació de xarxes i promou una visió ètica, estratègica i transversal de la digitalització. Aquesta dimensió comunitària reflecteix l’ADN d’Unió Professional, una associació fundada el 1980 que avui representa 34 Consells Generals i Superiors i Col·legis Professionals d’àmbit estatal, reunint més d’1,7 milions de professionals col·legiats.
Veus des de dins
L’impacte d’Upro es fa evident en els testimonis de qui ja ha començat el seu itinerari formatiu.
Miguel Hermosa, degà del Col·legi d’Advocats de Palència, afirma: “Si el món és digital, el dret i les garanties també ho han de ser. Capacitar-se en competències digitals permet entendre la digitalització i detectar possibles biaixos associats al procés. Aquest curs no només ofereix contingut aplicable a l’exercici professional, sinó també al dia a dia.”
Tomás Cobo, president del Consell General de Col·legis Oficials de Metges (CGCOM), assenyala: “Els professionals sanitaris tenim un compromís ferm d’estar permanentment actualitzats, com a garantia d’una atenció sanitària de qualitat. Upro ofereix una visió completa, rigorosa i ètica de la Salut Digital, permetent-nos anticipar-nos als canvis i acompanyar la ciutadania en aquest procés.”
José Antonio Galdón, president del Consell General de Col·legis Oficials d’Enginyers Tècnics Industrials (COGITI), destaca: “Aquest curs és imprescindible per adaptar-nos als canvis del mercat laboral i no quedar invisibles. Als enginyers tècnics industrials, ens ofereix continguts directament aplicables: anàlisi de dades, bessons digitals i fórmules per optimitzar tots els processos i fer-los més segurs. Aquesta formació és una inversió per ser més productius i optimitzar el nostre temps.”
Un pas decisiu cap al futur de les professions
La inscripció continua oberta per als professionals que disposin de titulació que els permeti accedir a qualsevol de les 19 entitats adherides al programa. El termini per finalitzar aquest curs gratuït, finançat amb fons europeus, conclou el juny de 2026. El llistat complet d’entitats, així com les preguntes freqüents per orientar els futurs alumnes, es poden consultar a Upro.es.
En un escenari cada vegada més digitalitzat, divers i complex, Upro és una oportunitat única per situar-se a l’avantguarda de la digitalització. Una aposta decidida perquè els professionals d’Espanya exerceixin amb solvència, responsabilitat i visió de futur.
