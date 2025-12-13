Els ous, la carn i el peix encareixen un 5% la taula de Nadal
Els productes que més es consumeixen en aquestes dates costen un 57% més que fa una dècada, segons l’OCU / La grip aviària, la reducció de la quota pesquera i la pesta porcina marquen la campanya
María Jesús Ibáñez
Amb la grip aviària, les quotes pesqueres que limiten les captures per a la flota del Mediterrani i, des de fa un parell de setmanes, també la pesta porcina africana (PPA) declarada a Catalunya amenaçant els productors d’aliments, els preus de la cistella de la compra no donaran un respir aquest Nadal. Els ous, base de tantes receptes, han pujat un 30,2% l’últim any, segons la dada de l’IPC coneguda ahir. El peix i el marisc frescos costen ara un 7,8% i un 4% més que fa 12 mesos, i si s’opta per l’alternativa del congelat, les pujades són del 6,3%, en el cas del primer, i del 3%, en el del segon. Fins i tot la carn de porc i els embotits surten un 1,3% més cars aquest Nadal que el passat, i això que el preu del porcí en origen (el que la indústria paga als ramaders) ha baixat després de l’esclat de l’última crisi veterinària i la caiguda de les exportacions.
I tot i que no estan directament relacionades amb cap alerta sanitària, també són dignes d’esment les escalades que, segons indiquen les últimes dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), han experimentat els preus de la carn de vedella, amb un augment del 18% des del desembre passat; els del cafè, amb un 17,3%, i els de la xocolata, que val un 14% més. La bona notícia arriba de la mà de l’oli d’oliva i del sucre, uns altres dos ingredients bàsics de les elaboracions culinàries. El primer és aquest Nadal un 38,1% més barat que fa un any, mentre que el segon ha abaixat un 7,5% de preu. De manera més moderada, també baixen les patates, en un 3%.
A peu de supermercat, les dades de què disposa l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), que anualment elabora el seu propi Observatori de Preus de Nadal, constaten que l’increment mitjà respecte al 2024 és del 5,1%, "similar a la pujada del 5,2% registrada l’any passat respecte al 2023, cosa que suposa que la cistella nadalenca ja acumula un increment del 57% en l’última dècada", afirma l’entitat. L’informe indica que una desena dels 16 productes analitzats pugen de preu: el rodó de vedella i les ostres registren un augment del 19%, seguits pel llobarro i el pernil ibèric d’engreix, que costen un 10% més. Les magranes (9%), el lletó i la pinya (8%), el gall dindi (7%) i el lluç i les cloïsses (que són tots dos un 6% més cars) completen la llista d’aliments en els quals ha impactat la inflació.
Llagostins, angules i percebes mantenen els seus preus respecte a fa un any, mentre que la llombarda (-1%), el besuc (-3%) i, sobretot, la pularda (-16%) registren descensos, conclou l’observatori nadalenc de l’OCU.
El raïm, l’excepció
Els grans mercats majoristes, com per exemple el de Mercabarna, a la capital catalana, també corroboren la tendència. "Estem veient pujades d’entre un 5% i un 8% en el cas de fruites i verdures", indica el vicepresident del Gremi Majorista de Fruites i Hortalisses de Barcelona, Lorenzo Carrasco. Hi ha una excepció, puntualitza Carrasco, "la del raïm, que baixa de preu en relació amb l’any passat, quan ja es va vendre a un import bastant raonable". Així, el quilo de raïm blanc està ara a 8,25 euros, "sempre a granel, en lloc de comprar-lo envasat en plàstic", recomana el distribuïdor. I és que "en un context d’inflació acumulada, de canvi climàtic que afecta les collites, reglamentacions i restriccions com la que impacta sobre la pesca, o de guerres comercials, és cada vegada més necessari reivindicar el consum de producte fresc", proclama Pere Prat, vicepresident de l’associació que agrupa les empreses majorista de Mercabarna.
"Una de les dinàmiques que s’han detectat en els últims temps ha sigut l’anticipació de les compres per part dels clients, tant els domèstics com els de la restauració", afegeix Martí Colomer, portaveu del sector carni a Assocome. Així, ja a l’octubre, els carnissers van començar a despatxar peces de vedella, xai o cabrit de cara als àpats d’aquestes festes. "I no s’avancen les compres únicament per raó de preus, sinó que molts consumidors venen abans perquè estan interessats en talls molt concrets, com les mitjanes, els entrecots o els t-bones o en races molt específiques com la Simmental, l’Angus, la Hereford, la rossa gallega o la Wagyu, que en aquestes dates estan molt demandades", afegeix Colomer.
Davant aquest panorama, l’OCU recomana, a més de l’antelació, "aprofitar ofertes i considerar alternatives més assequibles, com carn d’aviram, i aconsella comprar marisc fresc per congelar-lo, anticipant-se a possibles pujades posteriors", indica l’organització. "I que es deixin assessorar per aquells que els despatxen, que saben quin producte està millor en cada moment", assenyala Llum Ortega, especialista en peix de platja del gremi de peixateria d’aquest mercat barceloní.
El canvi d’hàbits que es va detectant des de ja fa un temps, amb més visites als establiments i compres de menys mida, que es complementen així mateix amb la renúncia a productes que són considerats com a no essencials, també afecta en certa mesura el consum de Nadal.
