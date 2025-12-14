Els pisos més desitjats a Girona: els habitatges d’una habitació són els que es venen més ràpid
Dos de cada tres troben un nou propietari en menys de 30 dies, segons un estudi d'Idealista
Els habitatges d’una habitació s’han convertit en el producte estrella del mercat immobiliari de Girona. Segons les dades del tercer trimestre facilitades pel portal immobiliari Idealista, un 67% dels pisos d’un dormitori venuts a la ciutat van trigar menys de 30 dies a trobar comprador. Aquesta rapidesa situa aquesta tipologia com la més dinàmica de tot el mercat gironí.
Tanmateix, aquest comportament contrasta amb l’evolució d’altres categories del mercat. Tot i que en moltes capitals la venda dels estudis són habitualment les primeres a tancar-se, a Girona cap dels estudis venuts durant el trimestre va sortir del mercat en menys d’un mes.
La segona tipologia d'habitatges que es venen més ràpidament a la capital gironina són els pisos de quatre o més dormitoris. Fins a un 60% van aconseguir comprador en menys de 30 dies. D'altra banda, el 46% dels pisos de tres habitacions es van vendre en menys d'un mes. Els habitatges de dues habitacions, per la seva banda, presenten un ritme de venda més moderat, amb només un 32% de les operacions tancades abans del mes.
Principals mercats
Si s’amplia el focus i s’analitza el comportament de les vendes al conjunt de l’Estat, s’observa que els pisos de tres habitacions són els que es venen més ràpid en moltes de les principals capitals. Ciutats com Màlaga, Madrid, Bilbao, Barcelona o Sevilla registren percentatges que superen el 40% de vendes en menys d’un mes. Pamplona encapçala aquest segment amb un 57%.
Els estudis també són els immobles que menys triguen a vendre's en alguns grans mercats. Alacant és la que va registrar una taxa de vendes més elevada en menys d'un mes, amb un 54% del total. A continuació, se situa Sant Sebastià amb un 50%, mentre que a més avall es troben Palma (48%), Madrid (46%) i Bilbao (40%).
D'altra banda, d'entre els pisos d'un dormitori que es van vendre a Sevilla, el 45% es va vendre en menys de 30 dies, el percentatge més elevat d'entre les grans ciutats. El segueixen, amb un 40%, les ciutats de Barcelona i Madrid, amb un 34% hi ha Alacant.
Dues habitacions
Sant Sebastià és el gran mercat on els pisos de dos dormitoris es van vendre més ràpid, ja que el 49% dels immobles d'aquestes característiques que es van donar de baixa de la plataforma per haver-se venut es van adquirir en menys d'un mes.
A Madrid, aquesta taxa es va situar al 46%, mentre que a Sevilla es queda al 44% i a Barcelona al 41%. A Màlaga, per part seva, les venudes en menys de 30 dies arriben al 40%, mentre que a Alacant (35%), Bilbao (33%) i Palma (29%) es queden per sota. Jaén, amb el 69%, és la que té més taxa, mentre Segòvia, amb un 8%, és la que menys.
Més temps a la venda
Els pisos més grans tenen uns temps de comercialització més elevats que altres tipologies, una tendència que contrasta amb Girona, on són els segons amb més sortida. A Madrid, el 36% dels pisos de quatre habitacions o més van trobar comprador en menys d'un mes, tres punts més que a la ciutat de Sevilla (33%). Amb un 31%, trobem Màlaga, seguida per Barcelona (30%), Palma (28%), Alacant (26%), Sant Sebastià (24%) i Bilbao (18%). Osca i Sòria (67% en tots dos casos) lideren el rànquing, mentre que a Ceuta, Melilla i Zamora aquesta taxa s'ha quedat en 0.
Subscriu-te per seguir llegint