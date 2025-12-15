Ángela Jordana, guanyadora del 'Premi A Professional Autònoma' de CaixaBank a la millor emprenedora
Jordana, CEO de WHI-Institute i doctorand a la Universitat de Girona, ha obtingut una dotació econòmica de 6.000 euros per destinar a accions de formació i tindrà accés a un màster online d'IA i Innovació a l'escola de negocis digital Founderz
Ángela Jordana ha estat seleccionada per la seva trajectòria professional com la guanyadora en la categoria nacional de la cinquena edició del Premi A Professional Autònoma de CaixaBank. Jordana és la CEO de WHI-Institute, un projecte amb impacte social pioner en l'enfocament científic i aplicació pràctica de la salutogènesi, compromesa amb la recerca i desenvolupament de solucions innovadores en salut mental mitjançant tecnologia avançada i gamificació. Llicenciada en Farmàcia, Jordana és una professional reconeguda en l'àmbit de la salut mental i la tecnologia profunda, actualment candidata a doctora en Intervencions de Salut Mental per a adolescents per la Universitat de Girona. Ha completat, així mateix, un Programa de Desenvolupament Directiu (PDD) a l’IESE i un MBA a ESADE, a més de formar-se en Programació Neurolingüística (PNL), i acredita una àmplia participació en congressos i seminaris, la qual cosa reforça el seu perfil acadèmic.
El WHI-Institute ha desenvolupat una eina que proporciona una nova mirada a la salut mental i, en lloc de limitar-se a reaccionar davant els símptomes i signes de malaltia, ofereix perspectives objectives mitjançant l'anàlisi de mètriques de dades integrals recollides i analitzades pel BHI (BrainHealthIndicator, NEOTEC-23) i desenvolupat per a l'adquisició de 15 habilitats per a la vida. En aquest curs escolar -i en l'anterior- ha treballat amb una selecció de centres de Catalunya associats al moviment SHE (Schools for Health Europe).
"Sempre he estat una apassionada per la biologia, pel coneixement, per la salut i per la vida", ha subratllat Jordana per destacar que "rebre aquest premi és una gran alegria i, també, un reconeixement profund al fet que aquest camí que escollim és necessari i autèntic". "El Premi A Professional Autònoma de CaixaBank confirma que el nostre projecte aporta un valor real al món, un valor que ja és reconegut, que obre portes i genera noves oportunitats", ha destacat.
L’Àngela Jordana ha obtingut una dotació econòmica de 6.000 euros per destinar a accions de formació empresarial i personal i es beneficiarà d'una campanya de promoció de la seva marca a través dels canals de comunicació de l'Associació de Treballadors Autònoms. A més, tindrà accés a un màster online d'IA i Innovació a l'escola de negocis digital Founderz.
