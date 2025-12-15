ATA denuncia el govern espanyol davant la Comissió Europea per no eximir d'IVA als autònoms
L'entitat diu que Espanya és "l'únic país" que no aplica una directiva que havia d'entrar en vigor l'1 de gener del 2025
L'Associació de Treballadors Autònoms (ATA) ha interposat una denúncia contra el govern espanyol davant la Comissió Europea (CE) per no eximir d'IVA als autònoms. L'ATA recorda que l'1 de gener del 2025 havia d'entrar en vigor la transposició de la directiva europea que eximeix de pagar l'IVA als autònoms que facturen menys de 85.000 euros l'any i que Espanya és "l'únic país" que no l'aplica. "S'estan vulnerant els principis d'efectivitat, no discriminació, proporcionalitat, seguretat jurídica, competència lleial i llibertat d'establiment del Dret de la Unió Europea", ha criticat el president d'ATA, Lorenzo Amor, que ha reclamat al govern espanyol que posi fi a un incompliment que "resta competitivitat" als autònoms.
"Exigim la implantació a Espanya d'un règim real de simplificació o exempció de l'IVA per a petits negocis, alineat amb la UE, que redueixi càrregues administratives i faciliti el compliment de la directiva europea 2020/285", ha continuat Amor, que ha recalcat que l'ATA interposa la denúncia com l'organització intersectorial representativa majoritària per actuar en defensar dels autònoms davant les administracions públiques, tant estatals com europees. "El dia d'avui, el govern d'Espanya no ha adoptat cap mesura legislativa per transposar la directiva 2020/285. Els autònoms espanyols són els únics de la Unió Europea que no es poden acollir a l'IVA 'franquiciat' si facturen menys de 85.000 euros anuals", ha posat sobre la taula el president d'ATA.
"La falta de previsió legal d'un llindar d'exempció i la inexistència de procediments de control i registre adaptats a l'hora de liquidar l'IVA són dos dels obstacles principals que porten els autònoms a viure amb una inseguretat legislativa en el dia a dia. Són traves i més traves", ha conclòs Amor.
