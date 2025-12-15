El govern espanyol sanciona Airbnb amb 64 milions d’euros per anunciar pisos turístics sense llicència
El ministeri de Consum ha detectat més de 65.000 anuncis que incomplien la normativa a la plataforma turística
El govern espanyol sanciona Airbnb amb 64 milions d’euros per anunciar pisos turístics sense llicència, amb un número de registre que no correspon o amb informació incorrecta sobre la naturalesa jurídica dels amfitrions. El ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 ha identificat un total de 65.122 anuncis a la plataforma en línia d’habitatges turístics que incompleixen la normativa. La multa per part del ministeri que dirigeix Pablo Bustinduy és ferma després que s’hagi esgotat la via administrativa. La resolució feta pública aquest dilluns implica, a més, dues sancions accessòries que obliguen la plataforma a rectificar els incompliments identificats, eliminant els continguts il·lícits publicats, i a fer pública la multa imposada.
En un comunicat, el govern espanyol ha recordat que publicar anuncis d'allotjaments turístics sense llicència, contravé així les obligacions imposades a la majoria de les normatives autonòmiques, que exigeixen indicar el número de registre a la publicitat.
La plataforma també hauria publicitat pisos turístics “indicant un número de llicència o registre que no correspon a la numeració utilitzada pels registres” o “sense informació veraç sobre la naturalesa jurídica dels amfitrions, incorrent així en una pràctica de publicitat enganyosa”.
Per tot plegat, la sanció s’eleva a 64.055.311 euros, un total equivalent a sis vegades el benefici “il·lícit” obtingut per Airbnb durant el temps en què van romandre publicats els anuncis des de l'advertència formulada per part del Ministeri fins a la seva retirada per la plataforma. El Tribunal Superior de Justícia de Madrid havia donat suport prèviament a l'ordre de retirada dictada pel Ministeri en diferents actuacions.
"Hi ha milers de famílies que viuen al límit a causa de l'habitatge, mentre uns quants s'enriqueixen amb models de negoci que expulsen les persones de casa seva", ha manifestat Bustinduy, alhora que també ha assenyalat que "cap empresa a Espanya, per gran o poderosa que sigui, pot estar per sobre de la llei".
- Urdangarin: «La meva mare i els meus fills saben que és impossible que jo tingués voluntat de delinquir»
- Can Selvatà de Cornellà del Terri, el millor restaurant de cuina popular catalana
- Mor la conductora d’un cotxe en un xoc frontal amb una furgoneta a l’N-II a Biure
- Cinc arrestats i set investigats en operatius Kanpai a Olot i Girona
- La dona centenària de Riells i Viabrea que ha 'ressuscitat' la ratafia de la seva àvia
- Els pisos més desitjats a Girona: els habitatges d’una habitació són els que es venen més ràpid
- Les víctimes dels accidents de Biure i Gualta són un veí de Pals de 77 anys i una veïna de Darnius de 85
- Les joies gironines que va popularitzar la Reina Letizia