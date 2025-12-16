Crisi ramadera
Els casos de pesta porcina s’eleven a 26 senglars després de la confirmació de 10 nous positius
Tots els animals han sigut localitzats dins de la zona zero, cosa que suposa que no es modifiquen les mesures de seguretat ni les restriccions
María Jesús Ibáñez
El Laboratori Central de Veterinària d’Algete (Madrid), que depèn del Ministeri d’Agricultura, ha confirmat el positiu al virus de la pesta porcina africana (PPA) en 10 senglars més, que s’han localitzat als voltants dels casos notificats anteriorment, dins de la denominada zona zero, al municipi de Cerdanyola del Vallès. Amb aquests nous positius, es confirma la presència de la malaltia en un total de 26 animals silvestres. «No descartem que n’hi hagi més i entra tot dins de la normalitat», ha destacat el conseller d’Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig.
A més, s’han analitzat 208 cadàvers més d’animals trobats morts al medi natural o en carreteres i vies ferroviàries a la zona infectada i els seus voltants, que han resultat negatius. «És una notícia per a la qual ja estàvem preparats i hem aconseguit l’objectiu que la malaltia no sortís del focus inicial, així que seguim en el bon camí», ha insistit Ordeig, que ha reconegut que encara no hi ha notícies sobre l’informe que li han de remetre els membres del comitè d’experts designat per la mateixa Generalitat per investigar l’origen del focus.
Aquestes troballes són resultat del treball de camp intens portat a terme pel Cos d’Agents Rurals de la Generalitat, en col·laboració amb la Unitat Militar d’Emergències (UME), el cos de Mossos d’Esquadra, el Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de la Guàrdia Civil i la Policia Local, que inclou la recerca de cadàvers de porcs senglars, la vigilància de l’accés no autoritzat a la zona infectada i la desinfecció de vehicles i persones.
Les administracions central i autonòmica recorden mantenir un alt nivell d’alerta, amb elevades mesures de bioseguretat tant en les explotacions com en les poblacions de senglars silvestres.
- Ja se sap quin dia obrirà el nou Ikea de Girona
- Urdangarin: «La meva mare i els meus fills saben que és impossible que jo tingués voluntat de delinquir»
- Els «gallecs de la llumeta»: dos ex guàrdies civils són els inventors de la balisa geolocalitzada V16 obligatòria a partir del gener
- Un cotxe cau per un pont després de sortir de la carretera a Sant Pau de Segúries
- Fortes retencions a l’AP-7 a Sarrià de Ter per un accident entre un camió i dos cotxes
- Així estava el solar de darrere de la casa ocupada de Tomàs Mieres de Girona
- Mor la conductora d’un cotxe en un xoc frontal amb una furgoneta a l’N-II a Biure
- El coipú gegant que capta l'atenció dels vianants a Girona