Catalunya dona per finalitzada la crisi ramadera de la dermatosi nodular, que va obligar a sacrificar unes 3.000 vaques
Els barems de les indemnitzacions es publicaran entre aquest dimarts i dimecres
Andrea Salazar (ACN) / Nico Tomás (ACN)
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat que el 26 de desembre s'aixecaran les restriccions derivades de la dermatosi nodular contagiosa (DNC) a Cassà de la Selva, mentre que el 8 de gener es donarà per finalitzat el focus a Castelló d'Empúries. En roda de premsa, el conseller ha celebrat que no hi ha més positius i que, per tant, s'ha contingut la malaltia. Així mateix, ha dit que entre aquest dimarts i dimecres es publicaran els barems de les indemnitzacions per a les granges afectades després d'unes "negociacions intenses". Després de publicar-se, es procedirà al pagament de les ajudes.
Des de l'inici del brot el passat 3 d'octubre, es van confirmar disset focus a Catalunya (setze a l'Alt Empordà i un al Gironès).
Ordeig ha assegurat que hi ha hagut una negociació "molt llarga" i "molt intensa" amb el Ministeri i amb la Comissió Europea per aprovar la proposta d'indemnitzacions que el Govern havia pactat amb el sector.
A parer seu, són indemnitzacions "justes", "necessàries" i "beneficioses" pels ramaders de les 17 explotacions que van haver de fer buidats sanitaris. "Van fer un gran sacrifici pel bé del país", ha valorat.
Així mateix, ha dit que durant el primer trimestre de l'any que ve s'aprovaran noves ajudes perquè les granges afectades puguin recuperar la seva "capacitat productiva". Aquesta tarda el Govern es reunirà amb el sector per abordar aquestes qüestions.
