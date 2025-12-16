Un de cada deu veterinaris ha tingut pensaments suïcides a causa de la feina
Un estudi de Gosbi assegura que el 90% dels professionals ha patit ansietat relacionada amb la seva activitat laboral
Un 11,8% dels veterinaris a Espanya ha tingut pensaments suïcides o d’autolesió relacionats directament amb la seva feina durant l’últim any. La xifra situa el col·lectiu en un risc de suïcidi 4,5 vegades superior al de la població general, segons un estudi sobre salut mental impulsat per l’empresa gironina Gosbi juntament amb la plataforma de dades Dynata.
L’estudi posa xifres a una realitat que el mateix informe defineix com una "crisi silenciosa" dins del sector veterinari. Segons les dades recollides, el 90% dels professionals ha patit ansietat relacionada amb la seva activitat laboral, el 85% ha sofert episodis d’insomni i sis de cada deu presenten símptomes vinculats a la depressió. A més, gairebé la meitat assegura que l’ansietat és recurrent o que es troba actualment en tractament.
El malestar afecta especialment els professionals més joves. Del total de veterinaris que han reconegut haver tingut pensaments suïcides, el 67% té menys de 44 anys, una dada que l’estudi interpreta com un indicador que "demostra fins a quin punt la càrrega emocional afecta professionals en plena etapa laboral".
Pressió normativa i manca de reconeixement
L’informe identifica diversos factors que contribueixen a aquest deteriorament de la salut mental. Un dels principals, afirmen, és l’entrada en vigor del Reial decret 666/2023, que regula la prescripció i dispensació de medicaments veterinaris. Segons l’estudi, el 73,2% dels professionals considera que aquesta normativa incrementa l’estrès laboral i gairebé tres de cada quatre la perceben com "injusta i perjudicial per a la pràctica veterinària".
A aquest factor s’hi afegeixen les jornades intenses, la càrrega emocional associada a la professió i la pressió de la clientela. L’informe també assenyala que, tot i ser considerats professionals sanitaris, els veterinaris no estan reconeguts com a servei essencial i han d’aplicar un IVA del 21% als seus serveis. "Tot això configura un context on la responsabilitat és màxima, però el reconeixement social, institucional i econòmic continua lluny d'estar a l'altura".
Esgotament emocional
Les dades de l'estudi de Gosbi també mostren un elevat nivell d’esgotament emocional. El 94% dels veterinaris enquestats afirma haver-ne patit i més de la meitat assegura que és una situació recurrent o constant. A més, vuit de cada deu professionals reconeixen haver perdut la motivació per la professió, i un 43% admet que aquesta pèrdua és "bastant o molta".
L’afectació va més enllà de l’horari laboral. El 77% dels veterinaris afirma que no aconsegueix desconnectar quan arriba a casa i sis de cada deu expliquen que tenen dificultats per conciliar la feina amb la vida personal i familiar. Durant l’últim any, gairebé un 8% ha iniciat un tractament amb antidepressius, un 4% ha agafat la baixa per motius de salut mental i un 5% ha sol·licitat una excedència.
"L'estudi que hem impulsat des de Gosbi posa xifres a una situació real que amb prou feines té visibilitat. Volem conscienciar sobre el risc que també afronten els animals quan els seus veterinaris treballen sota tanta pressió i sobrecàrrega. Qui cuida també necessita anar amb compte", assegura Isaac Parés, Fundador i CEO de Gosbi.
Davant d’aquest escenari, Gosbi ha impulsat una campanya de recollida de signatures per donar suport a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca modificar la normativa actual i permetre que els veterinaris puguin dispensar medicaments directament a les seves clíniques, amb l’objectiu de recuperar la llibertat de prescripció.
