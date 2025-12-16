Hipra renova el seu consell d’administració per impulsar "una nova etapa de transformació"
La farmacèutica biotecnològica ha incorporat Carles Pascual i Montse Montaner
La farmacèutica biotecnològica Hipra ha incorporat Carles Pascual i Montse Montaner com a nous membres del seu consell d’administració. L'objectiu de la companyia gironina és "impulsar una nova etapa de transformació i creixement" en un entorn "global altament exigent", segons expliquen en un comunicat.
"La incorporació de talent executiu de primer nivell contribuirà a enfortir l’orientació estratègica d'Hipra i a donar continuïtat a una trajectòria empresarial basada en la confiança, la responsabilitat i el bon govern", afirmen.
Carles Pascual, llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i MBA per ESADE, ha desenvolupat una trajectòria de més de tres dècades a Werfen, empresa de diagnòstic mèdic, on ha exercit funcions directives "de gran rellevància". Segons exposen des d'Hipra, ha estat una figura clau en la seva expansió internacional i en la consolidació de l’empresa com una de les principals a nivell mundial en diagnòstic in vitro. A més, Pascual ha treballat estretament amb el consell d’administració i la propietat, "contribuint a definir l’estratègia corporativa i a transmetre els valors fundacionals de la companyia", expliquen.
Per la seva banda, Montse Montaner, és llicenciada en Farmàcia per la Universitat de Barcelona, on també ha estat professora, i ha cursat programes executius a Harvard Business School i IESE. Aporta una experiència de més de 25 anys en la indústria farmacèutica internacional, on ha ocupat càrrecs de responsabilitat en companyies com Novartis i Sanofi. "La seva especialització en qualitat, compliment normatiu i gestió del risc l’ha portat a dirigir la qualitat en diverses plantes de fabricació, laboratoris tècnics i xarxes de tercers, amb experiència en un ampli ventall d’àrees terapèutiques", relaten.
Benefici de més de 30 milions
Hipra va tancar l’any 2024 amb un benefici net de 32,7 milions d’euros i una facturació de 440,2 milions, una mica per sota dels 452 milions que havia ingressat el 2023. La companyia explicava fa uns mesos que aquest descens es devia a la desaparició d’ingressos puntuals vinculats a la vacuna contra la Covid-19 i defensava que, malgrat això, es mantenia en una situació de solidesa i creixement sostingut.
La farmacèutica amb seu a Amer manté una estructura operativa sanejada, amb un Ebitda de 89,2 milions d’euros i una reducció del deute net, que ha passat a situar-se en 157,8 milions. El 2024, la companyia va invertir un total de 92 milions d’euros, dels quals 62 han anat destinats a recerca i desenvolupament.
- Ja se sap quin dia obrirà el nou Ikea de Girona
- Urdangarin: «La meva mare i els meus fills saben que és impossible que jo tingués voluntat de delinquir»
- Els «gallecs de la llumeta»: dos ex guàrdies civils són els inventors de la balisa geolocalitzada V16 obligatòria a partir del gener
- Un cotxe cau per un pont després de sortir de la carretera a Sant Pau de Segúries
- Fortes retencions a l’AP-7 a Sarrià de Ter per un accident entre un camió i dos cotxes
- Mor la conductora d’un cotxe en un xoc frontal amb una furgoneta a l’N-II a Biure
- Un operatiu policial conjunt a la Jonquera acaba amb la identificació de 15 persones d’interès i diverses denúncies
- Can Selvatà de Cornellà del Terri, el millor restaurant de cuina popular catalana