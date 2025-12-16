Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Ikea Gironamascaretesabonament transportparc Jordi VilamitjanaGerard Suñé
instagramlinkedin

La idea que va néixer a Girona per "transformar el sistema energètic"

La cooperativa Som Energia celebra 15 anys d'història

Eduard Quintana, un dels primers socis i treballadors de Som Energia.

Eduard Quintana, un dels primers socis i treballadors de Som Energia. / Marc Martí

Joel Lozano

Joel Lozano

Girona

Quan Som Energia es va constituir oficialment a Girona l’11 de desembre del 2010, la idea d’una cooperativa ciutadana que volia "transformar el model energètic" era, per a molts, un concepte difícil d’entendre. Va néixer impulsada per un grup de persones vinculades a la Universitat de Girona, amb uns 340 socis inicials i l’objectiu d’oferir una alternativa a les grans elèctriques amb energia 100% renovable i una gestió "transparent i participativa". Quinze anys després, aquella intuïció col·lectiva s’ha convertit en una realitat consolidada: Som Energia suma més de 86.000 socis i supera els 119.000 contractes actius, amb una producció anual de 71,11 GWh d’energia renovable.

"Va ser boca-orella", recorda Eduard Quintana, un dels primers socis i treballadors i avui membre de l’equip tècnic de la cooperativa. El projecte li va encaixar perquè connectava amb inquietuds que ja arrossegava: el canvi climàtic —quan encara era un debat més minoritari— i la sensació d’injustícia davant un sistema energètic controlat per grans companyies que "feien i desfeien maximitzant el benefici".

La proposta volia ser simple però transformadora, seguint la línia d'altres projectes a Europa: si l’energia era essencial per a la vida quotidiana, per què no gestionar-la col·lectivament? "Algú ho havia de fer, i et presenten un model en què aquest algú pots ser tu", explica Quintana. D’aquí va sorgir una cooperativa de consumidors en què les persones sòcies no només contracten electricitat, sinó que són copropietàries del projecte i participen en les decisions, remarquen.

Els primers passos

Els inicis van ser, sobretot, voluntaris. Durant els primers mesos, Som Energia es va construir gràcies a l’esforç de persones que dedicaven hores al projecte sense saber fins on arribaria. Quintana recorda un ambient d’empenta i d’esperança: gent que s’hi feia sòcia, aportava capital social i confiava que el projecte esdevindria viable. "Era com… anem fent i a veure què passa", exposa.

Una trobada de Som Energia.

Una trobada de Som Energia. / Som Energia

Aquell "a veure què passa" va començar a prendre forma quan Som Energia va iniciar la comercialització l’1 d’octubre del 2011, començant a subministrar energia 100% renovable certificada als seus socis.

De comprar energia a produir-la

Som Energia va començar "comprant energia verda" i, amb el temps, va impulsar projectes propis de producció. La primera planta fotovoltaica pròpia de la cooperativa va entrar en funcionament el març del 2012 a Lleida. Posteriorment, el 2014, la cooperativa va diversificar amb una planta de biomassa a Tordera i una de biogàs a Torregrossa.

Uns primers passos que han suposat cada vegada més instal·lacions pròpies. De fet, actualment genera 30,26 GWh anuals en instal·lacions pròpies, una producció que equival aproximadament al consum anual de 28.800 llars (amb un consum mitjà de 3.000 kWh/llar). L’objectiu és arribar a cobrir tota la demanda dels socis amb projectes propis de generació renovable, afirmen.

Créixer i professionalitzar-se

A mesura que la cooperativa va començar a créixer, també va canviar la manera de treballar. Quintana explica que el creixement va obligar a reorganitzar-se i especialitzar-se. Avui parla d’una estructura per equips i trobades generals molt puntuals, perquè amb desenes i desenes de treballadors "tots a la vegada ja no podem parlar".

La nova planta de Som Energia a Navàs.

La planta de Som Energia a Navàs. / Som Energia

"Som una empresa" —diu— i això vol dir respondre trucades, correus o tancar l’any amb números en ordre. "No busquem benefici, però hem d’intentar no tenir pèrdues", remarca. La cooperativa subratlla també aquesta idea: és una entitat sense ànim de lucre i reinverteix els beneficis en projectes, capacitat de generació pròpia i impacte social. Durant el 2024, l’entitat va comercialitzar més de 306.000 MWh i va facturar fins a 69 milions d’euros.

Notícies relacionades i més

Després de 15 anys d'història, Quintana resumeix l'evolució de Som Energia amb una imatge clara: al principi miraven a cooperatives europees per orientar-se; ara, en molts aspectes, "el camí l’hem d’obrir nosaltres", conclou.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents