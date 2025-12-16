L’Ibex-35 supera per primera vegada els 17.000 punts
El selectiu tanca amb una pujada de l’1,11% i arriba a un màxim històric gràcies a la banca
Marcos Rodríguez
L’Ibex-35 no s’atura. Dècim màxim històric de l’any i quart del mes de desembre. El selectiu espanyol va tancar la sessió d’ahir amb una revalorització de l’1,11% fins als 17.041,40 punts gràcies a l’avenç de la banca i ja es revaloritza un 47% des de començament d’any. La setmana està marcada per la reunió del Banc Central Europeu (BCE), prevista per a dijous.
La sessió borsària d’ahir va deixar avenços destacats a Bankinter (+3,02%), IAG (+2,85%), Acciona Energía (+2,58%), Banc Santander (2,50%) i Sacyr (2,29%), que van encapçalar les alces entre els valors més seguits de la jornada. En el costat contrari, les vendes es van imposar en Telefónica (-2,18%), Inditex (-2,08%), Repsol (-0,69%), Amadeus (-0,61%) i Fluidra (-0,34%), que van registrar els principals descensos en una sessió marcada per moviments selectius dins del parquet.
Les alces d’Acciona Energía es van produir després que la companyia anunciés la venda parcial (49%) de la seva cartera de plantes fotovoltaiques als EUA, juntament amb la venda completa de dos parcs eòlics a Mèxic, amb un valor total aproximat de 1.000 milions de dòlars. Per la seva banda, l’analista d’XTB Adrián Hostaled comenta que les caigudes de Telefónica s’expliquen pel fet que ahir "és el dia previ a la seva data exdividend. L’abonament es realitzarà el pròxim 18 de desembre, suposant el segon pagament als accionistes durant el 2025, en tots dos casos de 0,15 euros bruts per títol".
Dels valors que més pesen en l’Ibex-35 va destacar l’alça del 2,5% de Banc Santander, BBVA es va anotar un 1,85% i Iberdrola un 1,29%.
Entre les accions que més van empènyer l’Ibex-35 a aquesta revalorització històrica es pot esmentar l’alça anual que es va anotar Indra del 188%, Unicaja del 132%, Banc Santander del 128%, BBVA del 119%, Solaria del 115% i CaixaBank del 106%.
Entre els protagonistes del dia van figurar també Ferrovial, que va aconseguir incorporar-se al Nasdaq 100, l’índex que agrupa les 100 companyies no financeres més grans del mercat nord-americà. L’entrada es produeix 19 mesos després de la seva estrena a la bossa nord-americana, un pas que reforça la seva visibilitat davant inversors internacionals i el seu posicionament al mercat de capitals dels EUA. Ferrovial va anunciar divendres la posada en marxa d’un nou programa de recompra d’accions pròpies per un import màxim de 800 milions d’euros.
Places europees
Les principals places europees van acabar en terreny positiu, amb avenços generalitzats als grans índexs del continent. L’Euro Stoxx 50 va pujar un 0,54% i es va situar en els 5.751 punts. A París, el CAC 40 va liderar les alces amb un repunt del 0,81%, fins als 8.124 punts. A Frankfurt, el Dax va registrar un avenç més moderat del 0,07% i va arribar als 24.224 punts. Per la seva banda, el FT 100 de Londres va tancar divendres amb una pujada de l’1,10%, fins als 9.754 punts.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ja se sap quin dia obrirà el nou Ikea de Girona
- Urdangarin: «La meva mare i els meus fills saben que és impossible que jo tingués voluntat de delinquir»
- Els «gallecs de la llumeta»: dos ex guàrdies civils són els inventors de la balisa geolocalitzada V16 obligatòria a partir del gener
- Un cotxe cau per un pont després de sortir de la carretera a Sant Pau de Segúries
- Fortes retencions a l’AP-7 a Sarrià de Ter per un accident entre un camió i dos cotxes
- Mor la conductora d’un cotxe en un xoc frontal amb una furgoneta a l’N-II a Biure
- Un operatiu policial conjunt a la Jonquera acaba amb la identificació de 15 persones d’interès i diverses denúncies
- Can Selvatà de Cornellà del Terri, el millor restaurant de cuina popular catalana