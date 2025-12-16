El mercat immobiliari creix a Girona: la compravenda d’habitatges registra les millors dades des del 2007
Amb 1.546 operacions, les comarques gironines registren un nou rècord en el desè mes de l’any
El mercat immobiliari de les comarques gironines va tancar el mes d'octubre assolint un dels millors registres de la seva història. Segons les dades publicades aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), Girona va tancar el desè mes de l'any amb 1.546 compravendes d'habitatges, el millor octubre de la sèrie històrica, amb dades des del 2007, i la xifra més elevada en un mes des del maig d'aquell mateix any, quan es van tancar 1.882 operacions.
Si ho comparem amb l'any passat, el mercat immobiliari gironí és el que més va créixer a l'octubre, amb un increment del 15,72%. Tot i això, totes les províncies catalanes van experimentar augments respecte al mateix període de l’any anterior. Per darrere de Girona se situen les comarques lleidatanes amb un 5,84%, fins a 634 operacions. L’increment va ser menor al Camp de Tarragona, on les transaccions van repuntar un 1,16%, amb 1.748 i a la demarcació de Barcelona amb una tímida pujada del 0,79%, fins a 7.165 operacions.
Més habitatges nous
Si ens centrem en la tipologia d'habitatges, la compravenda d'immobles nous va creixer a Girona un 37,9%, fins a les 360 operacions. D'altra banda, a les comarques gironines també van augmentar les compravendes de segona mà, amb un increment del 10,33%.
Tanmateix, dues províncies van registrar pitjors dades que fa un any en les transaccions d’obra nova. A Tarragona, es van registrar un 26,81% menys d’habitatges nous (273), mentre que els pisos de segona mà es van moure al mercat un 8,86% (1.475). A Barcelona es van transmetre 1.239 pisos nous, un 10,15% menys que fa un any. En canvi, les compravendes d’habitatge usat van créixer fins a les 5.872, un 3,56% més que fa un any.
A Lleida també es van registrar més operacions de compravenda d’obra nova amb un increment del 27,82%. Tot i això, les compravendes de segona mà es van estancar (-0,43%), segons recull l'agència ACN.
Supera les 11.000 operacions
A Catalunya, la compravenda d’habitatges va assolir el millor octubre de la història amb 11.093 operacions, un 3% més interanual. Les dades publicades aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) mostren que les operacions d'habitatge lliure van créixer un 4,4% en comparació amb l'any passat fins a les 10.540 transaccions; mentre que les de pisos protegits van caure un 18,44%, fins a les 553 compravendes registrades aquest mes d'octubre.
El rècord mensual d’adquisicions d’immobles és el tercer que es registra enguany, després de les 9.481 operacions del setembre (+6%) i de les 10.729 transaccions del juliol (+17,6%). El 2025 concentra tres màximes mensuals, per darrere del 2007 que en suma sis, segons ACN.
En canvi, al conjunt de l’Estat la compravenda d’habitatges va caure un 2,5% en comparació amb l’octubre del 2024, fins a les 67.789 operacions. La compravenda d’habitatges només va créixer en cinc comunitats autònomes, encapçalades per Cantàbria (+8,9%) i Andalusia (+4,1%). Així doncs, les transaccions van caure a la majoria de comunitats, amb la davallada més pronunciada a la Comunitat de Madrid (-11,7%), a les Illes Balears (-11%) i a Canàries (-11%).
