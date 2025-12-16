Transgourmet continua creixent i ja ha obert 30 nous supermercats aquest any
La companyia amb seu a Vilamalla suma prop de 700 establiments franquiciats
Transgourmet Ibèrica ha reforçat la seva presència territorial durant els mesos d’octubre i novembre amb l’obertura de 7 noves franquícies. Es tracta de 4 botigues Suma i 3 establiments Kuups, que fan que el nombre total d’obertures d’aquest 2025 ja sigui de 30, distribuïdes en un total de 8 comunitats autònomes.
La companyia amb seu a Vilamalla ha inaugurat 22 Suma, 5 Kuups i 3 Spar. En total, 8 d'aquestes obertures s'han fet a Catalunya, 8 més a la Comunitat Valenciana, 6 a les Balears; 2 a Andalusia, 2 a Canàries i 2 a la Comunitat de Madrid; 1 a Aragó i 1 també a la Comunitat Foral de Navarra. En total, els supermercats oberts sumen 7.020 metres quadrats de superfície de vendes i han representat la creació de més de 130 llocs de treball, segons informen en un comunicat.
De fet, la companyia vol continuar augmentat la seva presència arreu de l'Estat. Transgourmet té com a objectiu mantenir-se en unes 60 obertures de supermercats franquiciats a l'any, un xifra que faria que la firma superés els 1.000 establiments abans del 2030. "El supermercat de proximitat no té sostre", va assegurar fa uns mesos el director general, Lluís Labariu.
A més, enguany l’ensenya Suma celebra el seu 25è aniversari d’ençà de l’obertura del seu primer supermercat a Barcelona l’any 2000. Dos anys més tard, la marca ja superava els 100 establiments a Catalunya. Actualment, compta amb més de 300 establiments distribuïts en més d'una desena de comunitats.
700 supermercats franquiciats
Transgourmet Ibèrica és propietat del grup suís Transgourmet, la segona empresa de distribució majorista d’Europa, que al seu torn pertany al grup Coop. Actualment, compta amb 7 plataformes de distribució repartides per tot Espanya, prop de 700 supermercats franquiciats amb les ensenyes Suma, Proxim i Spar, i més de 2.500 clients independents.
L'empresa, una de les més importants de les comarques gironines, va tancar l’exercici de 2024 amb un benefici net de 24,3 milions d’euros, un 15% més que en l'anterior exercici. Les vendes de la companyia van assolir els 1.220 milions d’euros i va acabar l'any amb una plantilla de més de 2.700 persones, 1.800 proveïdors, 206.000 clients del canal Horeca i 3.400 clients de Retail.
