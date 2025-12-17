Baixes laborals: una campanya de Salut reobre el debat entre sindicats i patronals
Salut penja cartells a alguns centres d’atenció primària demanant fer un "bon ús" de les incapacitats temporals
El Departament de Salut ha posat en marxa una campanya informativa sobre les baixes laborals que ha reactivat el debat entre sindicats i patronals. El detonant és un cartell que alguns pacients es troben a les sales d’espera d'alguns centres d’atenció primària (CAP) quan van a visitar-se i, si escau, demanar una incapacitat temporal. El missatge diu: "Catalunya té el 17% d’afiliats a la Seguretat Social de l’Estat espanyol, però acumula el 25% de les baixes laborals de tot l’estat. Fer-ne un bon ús és també la teva responsabilitat".
A Girona, CCOO critica el plantejament de la campanya i reclama que el focus es posi en la salut. La secretària general del sindicat a les comarques gironines, Diana Estudillo, sosté que "si volem baixar el nombre d'incapacitats temporals hem de posar el focus en la prevenció de riscos laborals, especialment els psicosocials". També apunta que el repunt de baixes no es pot explicar només per factors puntuals i assegura que "les empreses no es fan càrrec de la salut laboral de forma protectora i efectiva sinó merament en clau de compliment documental".
El sindicat considera que el missatge pot acabar traslladant responsabilitats als pacients i als professionals sanitaris. "No és admissible que cap institució, en aquest cas la Generalitat de Catalunya, responsabilitzi ni els usuaris dels serveis mèdics cridant-les a la moderació en l'ús dels serveis mèdics, cosa que pot resultar perillosa, ni tampoc els professionals de la salut atribuint-los percentatges de prescripció de baixes mèdiques 'massa elevats', més quan aquestes professionals pateixen una sobrecàrrega de treball per manca de personal i d'inversió", exposa Estudillo.
Les patronals alerten d'una "situació preocupant"
La resposta empresarial és justament la contrària. El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, defensa la iniciativa en declaracions a Diari de Girona. "Fem una valoració positiva d'aquesta campanya", afirma. Segons Ginesta, el missatge recorda la "necessitat que hi hagi una bona utilització de les baixes laborals justament per la utilitat que tenen".
El dirigent de la patronal assegura que aquest missatge incideix directament "en una situació preocupant que tenim en el nostre país i que té a veure amb l'alta incidència de les baixes laborals, especialment les derivades de malaltia comuna". També subratlla l’efecte sobre l’economia: "té un impacte molt important que estaria per sobre del 10% del PIB" i "impacta directament en la competitivitat de les nostres empreses". "És raonable que el sistema de salut faci campanyes de sensibilització i d'informació perquè les persones coneguin allò que diu la norma", conclou.
A escala catalana, UGT també ha reaccionat amb duresa i exigeix que es retiri la campanya. El secretari de polítiques sindicals d’UGT de Catalunya, Òscar Riu, afirma que "un treballador no ha de fer un ús ni responsable ni irresponsable d’una baixa. És un dret i la concedeix un metge. Aquesta mena de missatges culpabilitzen els treballadors". I alerta que "és un missatge perillós, perquè pot inculcar a algú la idea que no està bé que vagi a cal metge i que abusa d’un dret i vagi a la feina malalt".
Difondre informació
La campanya forma part d’una estratègia més àmplia del Departament de Salut, que remarca que no es tracta d’una iniciativa puntual d’un CAP concret. Des de la conselleria expliquen que l’objectiu és "difondre informació sobre el bon ús de les prestacions d’incapacitat temporal" i que, per això, s’han col·locat cartells en nombrosos centres de salut i s’han publicat missatges a les xarxes socials.
Salut recorda que "la baixa mèdica és una decisió mèdica, no personal ni laboral" i que "quan fem servir la baixa laboral amb responsabilitat, reforcem la confiança, promovem la salut i contribuïm a una societat més justa i eficient". El departament també defensa que té "l’obligació de vetllar pel bon ús d’aquestes prestacions" i "el deure de comunicar aspectes clau sobre el seu ús i gestió, perquè els ciutadans estiguin degudament informats sobre els drets, deures i altres qüestions rellevants".
Tot plegat arriba en un context d’augment de les incapacitats temporals, un fenomen que s’està produint a tot Espanya i en una part d’Europa. Segons les últimes dades de l’INE, uns 962.000 treballadors falten cada setmana a la feina a tot l’Estat a causa de malaltia, una xifra que representa el 4,3% del total d’ocupats. Fa cinc anys era del 3,4% i fa deu anys del 2,1%.
Una polèmica amb antecedents
El debat, de fet, ve de lluny i ha generat moviments en diversos àmbits del Govern. Salut ja va intentar a principis de 2025 impulsar un plus salarial per als metges d’atenció primària que donessin més altes mèdiques, una proposta que va retirar després de la contestació social. Paral·lelament, diverses associacions, sindicats i bufets d’advocats denuncien que l’ICAM, l’òrgan que supervisa les baixes a Catalunya, està donant altes automàtiques sense visitar els pacients, basant-se en informes de les mútues d’empresa, fet que pot obligar persones que continuen malaltes a reincorporar-se o a tornar a iniciar el procés al CAP.
Aquesta setmana, al Consell de Relacions Laborals de la Generalitat, s’ha creat un grup de treball específic per estudiar els motius de l’augment de les incapacitats temporals i explorar possibles mesures. Des del CTESC també s’està preparant un estudi per analitzar les causes del fenomen.
A Girona, la polèmica connecta amb discrepàncies recents. L’abril de 2024, en una jornada a sobre absentisme per incapacitat temporal, Ginesta va afirmar que "tenim un absentisme de país ric, unes baixes de país ric i capdavanter, però després tenim una productivitat com la de Turquia i una taxa d’atur que lidera a Europa". Aleshores, els sindicats ja van replicar que "les persones treballadores no agafem la baixa, sinó que, en tots els casos, és un metge o metgessa qui ens l’estén sota el seu criteri mèdic" i van reclamar que, en comptes de reforçar controls, s’ataquin les causes de la mala salut laboral.
Una situació similar a la que va tenir lloc el passat mes d'octubre, quan el debat sobre la situació de l’hostaleria a les comarques gironines es va encendre arran de les paraules del president de la Federació d’Hostaleria i Turisme, Antoni Escudero, que, en el marc del Dia Mundial del Turisme va definir el sector com "la gallina dels ous d’or" i va assenyalar l’absentisme i les "autobaixes" com una de les principals amenaces. Les seves declaracions van provocar una resposta dels sindicats majoritaris, que acusaven la patronal de tergiversar la realitat i apunten a les condicions laborals com a veritable arrel del problema.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ja se sap quin dia obrirà el nou Ikea de Girona
- Desallotgen un restaurant de Girona per un incendi de xemeneia
- Així estava el solar de darrere de la casa ocupada de Tomàs Mieres de Girona
- El coipú gegant que capta l'atenció dels vianants a Girona
- Carta d'una lectora: 'Hem estat apartats i titllats de bitxos rars o ovelles negres
- L'Ajuntament de Torroella de Montgrí treu a subhasta la Casa Salieti de Rafael Masó però ningú presenta cap oferta
- L’oposició de Ripoll afavoreix que s’aprovi el projecte de nova residència d’avis
- Un de cada deu veterinaris ha tingut pensaments suïcides a causa de la feina