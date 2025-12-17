El Govern aprova les indemnitzacions que es pagaran als ramaders per cada animal sacrificat per la dermatosi
Els barems dels imports els ha proposat l'executiu català i s'han negociat amb el Ministeri i el sector
El Govern ha aprovat aquest dimecres les indemnitzacions que es pagaran als ramaders per cada animal sacrificat, arran de la Dermatosi Nodular Contagiosa (DNC). L'executiu català ha publicat els imports que s'han establert després de negociar-los tant amb el sector com amb el Ministeri d'Agricultura Pesca i Alimentació, amb l'objectiu d'abonar un preu just a cada ramader. Aquests barems seran vàlids per a cadascun dels animals que s'han hagut de matar per la malaltia des del 3 d'octubre, dia que es va detectar el primer cas en una granja de l'Alt Empordà. Les indemnitzacions s’estableixen a partir de criteris tècnics i productius que permeten valorar adequadament el dany sofert per les explotacions ramaderes.
En aquest sentit, la classificació té en compte principalment la funció productiva de cada animal amb relació a la quantitat de llet o de carn que genera, a més de l'edat, la fase reproductiva, la raça i el sistema d'explotació. D'aquesta manera, es diferencien el bestiar de reposició, els vedells d'engreix o de pastura, les vaques segons el nombre de lactacions o parts i els toros reproductors, assignant a cada categoria un valor econòmic específic.
Aquest sistema permet ajustar-les els imports que es paga per cada bèstia al seu valor real i a la pèrdua productiva futura. Així, es vol garantir un tractament més equitatiu per a les explotacions afectades. A banda de les indemnitzacions pel sacrifici obligatori, el Govern té previst convocar aviat una nova ordre d'ajuts adreçada a la recuperació del potencial productiu de les explotacions afectades. Aquest ajut contemplarà, entre altres actuacions, el pagament de la destrucció del pinso i la repoblació de l'explotació.
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ja va anunciar que el 26 de desembre s'aixecaran les restriccions derivades de la dermatosi nodular contagiosa (DNC) a Cassà de la Selva (Gironès), mentre que el 8 de gener es donarà per finalitzat el focus a Castelló d'Empúries.
Tal com preveu la normativa vigent, un cop transcorreguts 45 dies des de l'última desinfecció, es poden aixecar les restriccions sanitàries, fet que permetrà reprendre els moviments d'animals.
